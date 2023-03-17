На акции протеста в Париже задержаны более 200 человек

Полиция применила слезоточивый газ и водометы, чтобы оттеснить протестующих, вступавших в стычки с сотрудниками. Протесты прошли также в других городах Франции.

В Париже около 6 тысяч человек вышли на акцию протеста против инициированной правительством пенсионной реформы. В центре города произошли столкновения с полицией, в результате которых в четверг, 16 марта, были задержаны не менее 217 человек, сообщает dpa со ссылкой на французскую полицию.



Чтобы оттеснить протестующих, которые, среди прочего, бросали в полицейских различные предметы и подожженные деревянные паллеты, также применялись слезоточивый газ и водометы. Протесты вспыхнули и в нескольких других городах страны, среди них Марсель, Дижон, Нант, Ренн, Руан, Гренобль, Тулуза и Ницца. По данным AFP, в Марселе демонстранты разгромили несколько магазинов, в Нанте, Ренне и Лионе также прошли стычки между протестующими и силами охраны порядка.

Спорная пенсионная реформа во Франции

Ранее в тот же день стало известно, что пенсионная реформа во Франции принята в обход парламента - чтобы принять новый закон без голосования в Национальном собрании, правительство Франции воспользовалось особой статьей конституции. Законопроект должен воплотить в жизнь одно из ключевых предвыборных обещаний президента Франции Эмманюэля Макрона - повысить возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Это будет сделано поэтапно к 2030 году.

Учитывая массовые протесты по все стране, существовала высокая вероятность, что поддержанный французским Сенатом законопроект будет отклонен депутатами Национального собрания.

Особенности реформы

Протестующий разжигает костер на парижской площади Фото: Thomas Padilla/AP/picture alliance

Среди прочего пенсионная реформа предполагает увеличение до 43 лет минимального срока, в течение которого необходимо делать взносы, чтобы получать пенсионные выплаты в полном объеме. Сейчас многие пожилые люди во Франции работают и после достижения пенсионного возраста - 62 лет, - чтобы набрать необходимое число лет, в течение которых делались взносы. Однако граждане, которым исполнилось 67 лет, вправе получать пенсию в полном объеме, независимо от срока, в который делались эти отчисления. Это положение должно остаться. При этом правительство Макрона намерено увеличить минимальный размер пенсии до 1200 евро в месяц.

Профсоюзы считают пенсионную реформу несправедливой и неоправданно жесткой и призывают провести референдум на эту тему. Согласно данным опросов, против изменений, предложенных правительством, выступают две трети французов.

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