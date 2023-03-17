  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Вечерняя площадь в Париже затянута дымом, сквозь который видны демонстранты
Вечерние беспорядки в Париже после принятия пенсионной реформыФото: ALAIN JOCARD/AFP
Права человекаФранция

На акции протеста в Париже задержаны более 200 человек

Александр Дельфинов
47 мин. назад

Полиция применила слезоточивый газ и водометы, чтобы оттеснить протестующих, вступавших в стычки с сотрудниками. Протесты прошли также в других городах Франции.

https://p.dw.com/p/4Ooge

В Париже около 6 тысяч человек вышли на акцию протеста против инициированной правительством пенсионной реформы. В центре города произошли столкновения с полицией, в результате которых в четверг, 16 марта, были задержаны не менее 217 человек, сообщает dpa со ссылкой на французскую полицию.

Чтобы оттеснить протестующих, которые, среди прочего, бросали в полицейских различные предметы и подожженные деревянные паллеты, также применялись слезоточивый газ и водометы. Протесты вспыхнули и в нескольких других городах страны, среди них Марсель, Дижон, Нант, Ренн, Руан, Гренобль, Тулуза и Ницца. По данным AFP, в Марселе демонстранты разгромили несколько магазинов, в Нанте, Ренне и Лионе также прошли стычки между протестующими и силами охраны порядка.

Спорная пенсионная реформа во Франции

Ранее в тот же день стало известно, что пенсионная реформа во Франции принята в обход парламента - чтобы принять новый закон без голосования в Национальном собрании, правительство Франции воспользовалось особой статьей конституции. Законопроект должен воплотить в жизнь одно из ключевых предвыборных обещаний президента Франции Эмманюэля Макрона - повысить возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Это будет сделано поэтапно к 2030 году.

Учитывая массовые протесты по все стране, существовала высокая вероятность, что поддержанный французским Сенатом законопроект будет отклонен депутатами Национального собрания.

Особенности реформы

Протестующий разжигает костер на парижской площади
Протестующий разжигает костер на парижской площадиФото: Thomas Padilla/AP/picture alliance

Среди прочего пенсионная реформа предполагает увеличение до 43 лет минимального срока, в течение которого необходимо делать взносы, чтобы получать пенсионные выплаты в полном объеме. Сейчас многие пожилые люди во Франции работают и после достижения пенсионного возраста - 62 лет, - чтобы набрать необходимое число лет, в течение которых делались взносы. Однако граждане, которым исполнилось 67 лет, вправе получать пенсию в полном объеме, независимо от срока, в который делались эти отчисления. Это положение должно остаться. При этом правительство Макрона намерено увеличить минимальный размер пенсии до 1200 евро в месяц.

Профсоюзы считают пенсионную реформу несправедливой и неоправданно жесткой и призывают провести референдум на эту тему. Согласно данным опросов, против изменений, предложенных правительством, выступают две трети французов.

Смотрите также:

Правительство Грузии отзывает законопроект.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

О конфликте с ЕС, судебной реформе в Польше и правах ЛГБТ - депутат Европарламента Рышард Легутко

О конфликте с ЕС, судебной реформе в Польше и правах ЛГБТ - депутат Европарламента Рышард Легутко

В правящей в Польше партии "Право и справедливость" много евроскептиков. Представляющий ее в Европарламенте Рышард Легутко ответил на острые вопросы DW в программе Conflict Zone, в том числе о правах женщин и ЛГБТ.
Политика30 декабря 2020 г.26:07 мин.
external

Российский антивоенный активист стал мишенью для нападок в Сербии (05.03.2023)

Российский антивоенный активист стал мишенью для нападок в Сербии (05.03.2023)

Сербия - одна из немногих стран Европы, которая предоставляет гражданам России безвизовый въезд. Российский активист Илья Зернов, находясь в России, публично выступил против вторжения в Украину и в итоге был вынужден бежать из страны. Он оказался в Белграде, столице Сербии, где стал объектом преследования со стороны пророссийских сербов за свое неприятие войны.
Общество5 марта 2023 г.04:27 мин.
Необычайно низкий уровень воды на Среднем Рейне в Германии

Дырявые трубы и дефицит осадков. Что делать с угрозой засухи в Европе?

Дырявые трубы и дефицит осадков. Что делать с угрозой засухи в Европе?

Изменение климата и сокращение осадков приводят к засухе в Европе. Нехватка воды в Италии, Франции и других странах ставит под угрозу урожай. Что делать?
Культура14 марта 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Разрушенный театр в Мариуполе (спутниковое фото из архива)

Зеленский: Всех виновных в военных преступлениях ждет суд

Конфликты43 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Наталья Пинчук

Жена Беляцкого: Суд над нобелевским лауреатом - вызов Западу

Жена Беляцкого: Суд над нобелевским лауреатом - вызов Западу

Права человека10 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Веерная рассылка повесток. Задержание Ройзмана. DW Шоу

Веерная рассылка повесток. Задержание Ройзмана. DW Шоу

Политика11 ч. назад59:39 мин.
Карикатура - карикатурный президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино говорит с трибуны ФИФА: "Коррупция должна стать прозрачной!"

Футбол и коррупция: прежний президент - новое начало?

Футбол и коррупция: прежний президент - новое начало?

Спорт13 ч. назад
Косовские сербы блокируют дороги

Смогут ли ЕС и США разрешить конфликт Косово и Сербии?

Смогут ли ЕС и США разрешить конфликт Косово и Сербии?

Конфликты32 мин. назад
Добыча нефти в Татарстане компанией "Татнефть"

Обвал на рынке нефти: ценовой потолок для РФ теперь снизят?

Обвал на рынке нефти: ценовой потолок для РФ теперь снизят?

Экономика и бизнес9 ч. назад
Участники шествия 16 марта, с мегафоном - вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер

Протест в Кишиневе: прежние лозунги и оплата за участие

Протест в Кишиневе: прежние лозунги и оплата за участие

Политика10 ч. назад
На главную страницу