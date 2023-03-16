Пенсионная реформа во Франции принята в обход парламента

Правительство Франции в четверг, 16 марта, приняло спорную пенсионную реформу без намеченного на этот день голосования нижней палаты парламента страны - Национального собрания. Для этого оно прибегло к особой статье конституции. На фоне громкого протеста оппозиции премьер-министр Элизабет Борн заявила в ходе заседания парламента: "Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима. Я привержена нашей социальной модели, и эта реформа - плод компромисса, с которым согласились законодатели обеих палат парламента. Я готова взять на себя за него ответственность. Согласно статье 49.3 конституции, правительство берет на себя ответственность за этот закон".

Законопроект должен воплотить в жизнь одно из ключевых предвыборных обещаний президента Франции Эмманюэля Макрона - повысить возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Это будет сделано поэтапно к 2030 году. Ранее этот проект был поддержан Сенатом, но с учетом массовых протестов по всей стране вероятность того, что депутаты Национального собрания отклонят его, была весьма велика.

Протесты против пенсионной реформы во Франции

Среди прочего пенсионная реформа предполагает увеличение до 43 лет минимального срока, в течение которого необходимо делать взносы, чтобы получать пенсионные выплаты в полном объеме. Сейчас многие пожилые люди во Франции работают и после достижения пенсионного возраста - 62 лет, - чтобы набрать необходимое число лет, в течение которых делались взносы. Однако граждане, которым исполнилось 67 лет, вправе получать пенсию в полном объеме, независимо от срока, в который делались эти отчисления. Это положение должно остаться. При этом правительство Макрона намерено увеличить минимальный размер пенсии до 1200 евро в месяц.

Профсоюзы считают пенсионную реформу несправедливой и неоправданно жесткой и призывают провести референдум на эту тему. Согласно данным опросов, против изменений, предложенных правительством, выступают две трети французов.

Как пишет медиакомпания Rfi , лидер правых популистов Марин Ле Пен уже объявила, что инициирует вотум недоверия правительству, подчеркнув, что Элизабет Борн "не может оставаться в Матиньонском дворце".

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