Во Франции не утихают протесты против пенсионной реформы

Новые демонстрации против повышения пенсионного возраста собрали почти 1,3 млн человек, заявили в МВД. Протесты парализовали работу общественного транспорта, многие школы временно закрылись.

Около 1,28 млн человек приняли участие в новых демонстрациях против пенсионной реформы во Франции. Об этом во вторник, 7 марта, сообщили в министерстве внутренних дел страны. В Париже, по данным властей, на улицы вышли более 80 тыс. манифестантов. В свою очередь, крупнейшее французское профсоюзное объединение CGT заявило о 3,5 млн демонстрантов по всей стране и около 700 тыс. человек, вышедших на улицы в столице.

Акция протеста в Париже сопровождалась стычками манифестантов с полицией. Правоохранителям пришлось применять слезоточивый газ, 43 человека были задержаны. Столкновения демонстрантов с полицией произошли также в Нанте, Рене и Лионе.

Профсоюзы обещают новые акции протеста

Французские профсоюзы выступают против планов президента Эмманюэля Макрона по реформированию пенсионной системы и обещают новые акции протеста уже 11 марта, следуя девизу "парализовать всю страну".

В ходе акций 7 марта во Франции было отменено 80 процентов поездов, работа общественного транспорта в столице и других крупных городах оказалась нарушена, авиапассажиры столкнулись с отменой рейсов. Кроме того, демонстранты заблокировали поставки топлива на все нефтеперерабатывающие заводы страны, отметили в профсоюзе CGT. Во многих школах были отменены уроки.

Реформа предполагает повышение пенсионного возраста

Реформа пенсионной системы, которую в середине января представила премьер-министр Франции Элизабет Борн, предполагает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Кроме того, планируется увеличить и минимальный срок взносов работника в пенсионный фонд - до 43 лет. При этом объем минимальной пенсии вырастет до 1200 евро в месяц, уверяют в правительстве.

По словам Борн, цель преобразований - избежать в пенсионном фонде Франции дефицита средств, который к 2030 году может достичь 20 млрд евро. Противники реформы считают планы правительства неоправданно жесткими. Согласно данным опросов, против предложенных правительством изменений выступают две трети французов.

Законопроект будет находиться на рассмотрении в Сенате до 12 марта, после чего вернется в Национальное собрание для окончательного голосования.

Смотрите также: