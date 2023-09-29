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В Пакистане при взрывах близ мечетей погибли десятки человек

Павел Мыльников
29 сентября 2023 г.

Взрыв у мечети в Белуджистане унес жизни минимум 52 человек. Полиция говорит об атаке смертника. Причина взрыва в Хайбер-Пахтунхве, где погибли не менее пяти человек, пока неизвестна.

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Мужчины укладывают человека в карету "скорой помощи" после взрыва у мечети в Белуджистане
Помощь раненым после взрыва в БелуджистанеФото: Video obtained via REUTERS

Несколько десятков человек погибли в результате взрывов в Пакистане. Об этом местные власти сообщают в пятницу, 29 сентября.

Первый взрыв прогремел около мечети в округе Мастунг провинции Белуджистан и унес жизни не менее 52 человек. Еще 58 получили ранения. Скопление людей вызвано торжествами по случаю годовщины рождения исламского пророка Мухаммеда. Власти допускают, что число погибших может вырасти.

Талибы отрицают причастность

Полиция объяснила трагедию самоподрывом смертника. Министерство внутренних дел заявило о деятельности "террористических элементов". Пакистанское отделение радикального исламистского движения "Талибан" отвергло свою причастность к происшествию, другие движения на момент публикации не взяли на себя ответственность. Власти Белуджистана объявили трехдневный траур.

Причина второго взрыва пока неизвестна

Через несколько часов еще один взрыв произошел в мусульманском молитвенном доме в провинции Хайбер-Пахтунхва. При этом инциденте погибли как минимум пятеро, сообщили местные власти, не уточнив причину происшествия. В то же время местные СМИ пишут, что крыша мечети обрушилась, под завалами оказались от 30 до 40 человек.

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