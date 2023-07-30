В Пакистане при взрыве бомбы погибли десятки человек

В провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана как минимум 39 человек погибли при взрыве бомбы во время мероприятия консервативно-религиозной партии "Джамиат Улема-и-Ислам" (JUI-F) в воскресенье, 30 июля. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на министра здравоохранения провинции Риаза Анвара.

"Я могу подтвердить, что в больнице находятся 39 тел, а также 123 раненых, включая 17 пациентов в серьезном состоянии", - цитирует агентство министра. Данные о количестве смертей подтвердил журналистам также губернатор провинции Хаджи Гулам Али.

Ранее пакистанский телеканал Geo сообщил на своем сайте о 35 погибших. По данным телеканала, число раненых превышает 200 человек. Среди них - оператор телеканала, получивший тяжелое ранение головы. В числе погибших, по данным Geo, - лидер местного отделения партии JUI-F.

Теракты в Пакистане

О подоплеке атаки на момент публикации информации не было. Телеканал Geo указывает на версию о террористе-смертнике. Между тем полиция опасается роста числа жертв. "Мы не можем сказать, сколько людей погибли, но на месте - масса тел", - цитирует агентство dpa пресс-секретаря полиции. Журналисты напоминают, что партия JUI-F уже становилась объектом нападения для террористов. В ее мероприятии 30 июля принимали участие сотни людей.

В последние годы в Пакистане неоднократно происходили терористические акты. Правительство в Исламабаде находится в состоянии конфликта с пакистанским отделением радикального исламистского движения "Талибан", которое, однако, организационно отличается от "Талибана" в Афганистане, указывает dpa. За некоторыми терактами в стране стояла в прошлом также террористическая группировка "Исламское государство".

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