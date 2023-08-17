После атаки на христиан в Пакистане задержаны 100 человек

Нападающих удалось идентифицировать с помощью камер видеонаблюдения, задержаны более 100 подозреваемых в участии в массовых беспорядках в провинции Пенджаб.

После нападения в христианском квартале в Джаранвале в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана власти задержали более 100 подозреваемых в участии в массовых беспорядках. Как сообщил в четверг, 17 августа, представитель местной полиции, подозреваемые были идентифицированы с помощью камер видеонаблюдения, в общей сложности около 600 человек могут быть предъявлены обвинения.

В среду, 16 августа, не менее пяти христианских церквей подверглись нападениям, поджогам и вандализму в Джаранвале и Фейсалабаде из-за обвинений в якобы совершенных христианами осквернениях Корана. Был нанесен ущерб домам христиан, автомобилям и мотоциклам, сообщило агентство dpa.

Власти ввели комендантский час

Стремясь навести порядок, власти разместили в Джаранвале военизированные подразделения и ввели комендантский час. Представитель полиции уточнил, что агрессивная толпа насчитывала не менее 6 тыс. человек "из разных групп". По мнению правоохранительных органов, обвинения в адрес христиан были сфабрикованы. Реальной причиной, по версии следователей, мог послужить конфликт между владельцем одного из местных магазинов и двумя молодыми людьми христианского вероисповедания.

По данным пакистанского Центра исследований в области безопасности, с 1947 года, когда была провозглашена независимость Пакистана, по обвинениям в богохульстве и осквернениях Корана в стране были убиты 89 граждан.

В Пакистане неоднократно блокировались различные интернет-ресурсы, которые, по мнению властей, распространяют богохульный, аморальный или непристойный контент, а также отказываются его модерировать или блокировать. Это относится к таким популярным платформам как YouTube, TikTok, приложению для знакомств Tinder и даже к "Википедии".

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