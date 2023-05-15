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Сторонники правительства Пакистана на акции против освобождения Имрана Хана
Сторонники правительства Пакистана на акции против освобождения Имрана ХанаФото: Abdul Sattar/DW
ПолитикаПакистан

В Пакистане - новые протесты после освобождения экс-премьера

Лиза Ламбрехт
42 мин. назад

Сторонники правящей коалиции Пакистана выступили против освобождения оппозиционного лидера Имрана Хана. Ранее его арест вызвал массовые беспорядки.

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В столице Пакистана Исламабаде , в понедельник, 15 мая, прошла акция протеста против освобождения бывшего премьер-министра страны Имрана Хана, заключение которого под стражу тоже вызвало массовые беспорядки. На этот раз протесты инициировала правящая коалиция - власти не устроило решение Верховного суда освободить лидера пакистанской оппозиции под залог.

Около 7000 сторонников правящей коалиции прорвались в оцепленный правительственный квартал в Исламабаде, где находится здание Верховного суда, но сейчас ситуация находится "под контролем", сообщает агентство dpa. Призыв правительства Пакистана к протестам наблюдатели расценивают как попытку коалиции во главе с премьер-министром Шехбазом Шарифом продемонстрировать силу сторонникам Имрана Хана.

Конфликт между оппозицией и правительством Пакистана тлеет уже несколько месяцев. После задержания Хана 9 мая в стране вспыхнули массовые беспорядки, в ходе которых не менее восьми человек погибли и почти 2000 были задержаны.

Имран Хан покинул пост премьер-министра в апреле 2022 года после вынесенного ему вотума недоверия. С тех пор власти Пакистана выдвинули против него около 100 обвинений, в том числе в коррупции, терроризме и отмывании денег. Сторонники оппозиционера считают преследование политически мотивированным.

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