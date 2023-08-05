В Пакистане осужден лидер оппозиции Имран Хан

Бывший премьер-министр страны приговорен к трем годам лишения свободы по делу о коррупции. Имрану Хану на пять лет запрещено занимать политические посты.

Лидер оппозиции в Пакистане Имран Хан в рамках судебного процесса по делу о коррупции признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы, сообщил представитель партии Хана в интервью агентству dpa в субботу, 5 августа. По его словам, суд в Исламабаде также запретил 70-летнему бывшему премьер-министру Пакистана занимать политические посты на протяжении пяти лет.

70-летний Имран Хан - бывшая звезда крикета - имеет право обжаловать приговор. Суд вынес решение по делу Хана за несколько месяцев до парламентских выборов в Пакистане. Судебное заседание проходило в отсутствие обвиняемого. Суд постановить арестовать Хана, после чего полицейские вывели политика из его резиденции в мегаполисе Лахор.

Дело против Имрана Хана

На судебном процессе Имран Хан был признан виновным в хищении государственных подарков в бытность премьером с 2018 по 2022 годы. Конкретно Хана обвиняли в сокрытии доходов от продажи этих вещей. Речь шла о бриллиантах, коллекционных часах и позолоченном автомате Калашникова - подарках из стран региона Персидского залива.

В Пакистане - стране, являющейся членом ядерного клуба, - уже более года идет борьба за власть между различными семейными династиями. Имран Хан был отстранен после вынесенного ему вотума недоверия в апреле 2022 года и с тех пор является фигурантом целого ряда судебных дел. Наблюдатели считают эти дела политически мотивированными. Хан настаивает на своей невиновности.

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