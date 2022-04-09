Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьеру Хану

Парламент Пакистана в ночь на воскресенье, 10 апреля, вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. Из 342 депутатов 174 проголосовали за отставку бывшего профессионального игрока в крикет с поста главы правительства. Голосование по кандидатуре нового премьер-министра состоится 11 апреля, сообщил исполняющий обязанности спикера парламента.

Хан стал первым премьером в истории Пакистана, отстраненным от власти посредством вотума недоверия в парламенте. В правительственный район в столице в предшествовавшие заседанию часы были стянуты сотни сотрудников сил безопасности.

Лидер объединенной оппозиции Шахбаз Шариф поблагодарил сторонников за поддержку. Подобное единство поможет "восстановить" Исламскую Республику, отметил он. Оппозиция обвиняет Имрана Хана в неэффективном управлении экономикой и коррупции. В последнее время в стране с 220 млн жителей существенно выросли цены на продовольствие, бензин и газ.

Верховный суд отменил решение президента о роспуске нижней палаты парламента

Президент Пакистана Ариф Алви 3 апреля распустил нижнюю палату парламента страны - Национальную ассамблею. Перед этим вице-спикер пакистанского парламента Касим Хан Сури отменил голосование по вопросу о доверии правительству. Однако Верховный суд республики 7 апреля отменил решение о роспуске парламента и не поддержал отмену голосования по вотуму недоверия.

Сам Имран Хан заявил, что за попытками отстранить его от власти стоят США, которым якобы не нравятся его хорошие отношения с Китаем и Россией. Так, правительство Хана согласовало с Москвой проект газопровода "Пакистанский поток". Вашингтон опровергает обвинения Исламабада.

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