 В Пакистане распустили Национальную ассамблею | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.04.2022

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Мир

В Пакистане распустили Национальную ассамблею

Президент Пакистана Ариф Алви распустил нижнюю палату парламента после того, как как вотум недоверия премьеру Имрану Хану был заблокирован. Ожидается, что через 90 дней в стране пройдут новые выборы.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан (фото из архива)

Премьер-министр Пакистана Имран Хан

Президент Пакистана Ариф Алви в воскресенье, 3 апреля, распустил нижнюю палату парламента страны - Национальную ассамблею. Перед этим вице-спикер пакистанского парламента Касим Хан Сури отменил голосование по вопросу о доверии правительству премьер-министра Имрана Хана, указав, что оно противоречило бы конституции.

Теперь ожидается, что через 90 дней в Пакистане состоятся внеочередные выборы. Сообщается, что официальный запрос на организацию выборов уже был отправлен президенту.

Оппозиция обвиняет премьера Пакистана в коррупции

Оппозиция обвиняет премьера Пакистана в неэффективном управлении экономикой и коррупции. Ранее на этой неделе Хан лишился поддержки ключевых партнеров по коалиции, в результате чего утратил парламентское большинство. Предположительно, он потерял бы свой пост, если бывотум о недоверии все же состоялся.

Сам премьер-министр заявляет, что за попытками отстранить его от власти стоят США, которым не нравятся его хорошие отношения с Китаем и Россией. Вашингтон эти обвинения опровергает.

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    Автор: Юлия Вишневецкая


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