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В Орле после атаки дронов загорелась нефтебаза

Александра Иванова
14 декабря 2024 г.

Беспилотники атаковали нефтебазу "Стальной конь" под Орлом. Губернатор области пишет, что из-за атаки БПЛА произошло "возгорание топлива на объекте инфраструктуры".

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Пожар на одном из нефтехранилищ под Курском после атаки украинских БПЛА (фото из архива)
Пожар на одном из российских нефтехранилищ после атаки украинских БПЛА (фото из архива)Фото: Handout/TELEGRAM/@gubernator_46/AFP

В ночь на субботу, 14 декабря, атаке украинских БПЛА подверглась нефтебаза в Орле. Об этом со ссылкой на местных жителей, слышавших взрывы, сообщили СМИ и Telegram-каналы.

Некоторые пользователи выложили в Сеть видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлен пожар на нефтебазе. При этом сообщалось о как минимум одном горящем резервуаре. Украинский телеканал "24 канал" написал на своем сайте со ссылкой на предположения пользователей Сети, что атаке подверглась нефтебаза "Стальной конь". Эту информацию подтвердило позже профильное онлайн-издание "Нефть капитал": "Повреждения получила нефтебаза в поселке Стальной Конь (это пригород Орла)".

"Нефтебаза "Стальной Конь" - не просто место хранения нефти и нефтепродуктов, а объект, обслуживающий работу магистрального нефтепровода "Дружба", - подчеркивается в публикации. Издание полагает, что "атаки по топливной инфраструктуре стали ответом на вчерашние российские удары по энергосистеме Украины".

Комментарий губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в свою очередь сообщил в Telegram, что "в результате массированной атаки беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры". Кроме того, "осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов".

"Итоги ночной вражеской атаки - 11 БПЛА противника были уничтожены силами нашего ПВО над Орловской областью, - написал Клычков спустя несколько часов, ранним утром 14 декабря. - На поврежденном объекте топливной инфраструктуры возгорание локализовано, оперативные службы ведут дополнительные работы по полному устранению последствий. К счастью, пострадавших от сегодняшней атаки нет". 

Минобороны РФ об атаках украинских БПЛА на регионы России

Тем временем министерство обороны РФ отчиталось утром 14 декабря в Telegram, что за ночь российскими системами ПВО было уничтожено и перехвачено 37 украинских беспилотников. "По двенадцать БПЛА уничтожены и перехвачены над территориями Курской области и Краснодарского края, семь БПЛА сбито над территорией Брянской области, пять - над территорией Орловской области и один - над акваторией Азовского моря", - говорится в этом посте.

 

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