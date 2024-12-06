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Экономика и бизнесЧехия

Чехия вновь получает нефть из России по "Дружбе" после сбоев

Павел Мыльников
6 декабря 2024 г.

Поставки нефти из РФ по южной нитке трубопровода возобновились утром 6 декабря. Правительство в Праге не объяснило причину двухдневного сбоя, но разрешило использовать нефть из госрезервов.

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Нефтепровод "Дружба"
Нефтепровод "Дружба" (фото из архива)Фото: Attila Volgyi/Xinhua/picture alliance

Российская нефть снова поступает в Чехию по трубопроводу "Дружба" после сбоев. Поставки возобновились утром в пятницу, 6 декабря, написал генеральный директор компании Orlen Unipetrol Мариуш Внук в сети микроблогов X. Под управлением этого дочернего предприятия польской компании Orlen находятся два нефтеперерабатывающих завода в Литвинове, а также в Кралупи-над-Влтавоу.

Двумя днями ранее министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек сообщил о прекращении поставок нефти по южной нитке "Дружбы". Глава Минпромторга не назвал возможные причины. В свою очередь правительство в Праге дало добро на использование нефти из госрезервов.

Кроме того, 1 декабря утечка произошла и на северной нитке нефтепровода. Польша, на территории которой была зафиксирована авария, продолжает поставки сырья в Германию. На месте утечки идут ремонтные работы. Трубопроводный оператор PERN изучает различные версии повреждения инфраструктурного объекта - от технической поломки до диверсии.

Поставки нефти в три страны ЕС - временно вне санкций в отношении России

Ранее Венгрия, Словакия и Чехия добились исключения непрерывной транспортировки сырой нефти по "Дружбе" из санкций Евросоюза в отношении Москвы, введенных после начала российской агрессии против Украины. В 2023 году поставки по этому каналу обеспечили около 58 процентов потребления нефти в Чехии. Однако Прага инвестирует в расширение Трансальпийского нефтепровода, проходящего от итальянского порта Триест в Центральную Европу, и благодаря этому рассчитывает отказаться от нефти из РФ уже в первом полугодии 2025 года.

"Дружба" является крупнейшим российским трубопроводом, по которому нефть поступает в Европу. В белорусском Мозыре он делится на северную и южную нитки. Северная проходит по территории Беларуси. Польши, Германии, Латвии и Литвы, южная тянется через Украину, Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.

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