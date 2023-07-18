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ООН: В РФ выросло число дел по статье о "госизмене"

Екатерина Венкина
49 мин. назад

В ООН считают аресты по статьям о "госизмене" и "шпионаже" "опасным инструментом, учитывая сложность общественного контроля по таким делам" в РФ. Спецдокладчики ООН призвали освободить журналиста WSJ Эвана Гершковича.

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Эван Гершкович
Эван Гершкович (июнь 2023 года, Evgenia Novozhenina/REUTERS)Фото: Evgenia Novozhenina/REUTERS

В 2022 году в РФ было возбуждено 24 дела по статье о "госизмене", осуждены по этому обвинению 16 человек. Между тем за первые шесть месяцев 2023 года обвинения "в госизмене" были предъявлены уже не менее чем 43 подозреваемым. Такие данные привели в понедельник, 17 июля, Мариана Кацарова  - спецдокладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в РФ - и Айрин Хан, спецдокладчик по вопросам защиты права на свободу мнений и их свободное выражение.

Эксперты напомнили о судьбе американского журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, обвиняемого в России в шпионаже. Лефортовский суд Москвы в мае продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 августа. До настоящего времени к нему были разрешены только два консульских визита, несмотря на многочисленные просьбы посла США в России Трейси Линн, напомнили в ООН. Гершкович более 100 дней находится в предварительном заключении в Лефортовской тюрьме в Москве.

"Это опасный инструмент"

"Арест Гершковича свидетельствует об участившихся в последнее время случаях использования положений Уголовного кодекса РФ о шпионаже и государственной измене для более частых арестов граждан в России, и мы встревожены этой растущей тенденцией", - отметили спецдокладчики. "Это опасный инструмент, учитывая тяжесть обвинений и сложность общественного контроля по таким делам", - добавили они.

Эксперты добавили, что репортеру грозят 20 лет лишения свободы, его случай является "примером жесткого ограничения свободы мнений и их выражения, а также независимой журналистики в России после полномасштабного вторжения на Украину 17 месяцев назад".

"Он вообще не должен был быть задержан"

"Он вообще не должен был быть задержан. Журналистика - это не преступление. Его нужно немедленно освободить", - прокомментировал продление ареста в мае координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. По его словам, у российских властей нет оснований для отказа в консульском доступе к журналисту.

Госдепартамент США официально считает Гершковича "незаконно удерживаемым", что позволяет Вашингтону использовать дополнительные механизмы для его освобождения, в том числе вести переговоры об обмене.

Первый зарубежный репортер, арестованный по такому обвинению в России с 1986 года

Журналист был задержан в Екатеринбурге и доставлен в Москву 29 марта. На следующий день Лефортовский районный суд арестовал его до 29 мая по подозрению "в шпионаже". Он стал первым зарубежным репортером, арестованным по такому обвинению в России с 1986 года. В ФСБ утверждают, что Гершкович собирал сведения о предприятии военно-промышленного комплекса, составляющие гостайну.

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