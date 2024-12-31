В ООН призвали к немедленному освобождению Горинова

Спецдокладчик ООН призвала власти РФ к "немедленному и безусловному" освобождению 63-летнего Алексея Горинова, содержащегося под стражей с апреля 2022 года.

Спецдокладчик ООН Мариана Кацарова призвала к "немедленному и безусловному" освобождению бывшего муниципального депутата 63-летнего Алексея Горинова, содержащегося под стражей с апреля 2022 года. Слова Кацаровой в понедельник, 30 декабря, привела пресс-служба ООН.

"Возмущена суровостью наказаний за мирные антивоенные выступления в сегодняшней России. Алексей Горинов платит невероятно высокую цену за свое право на свободу слова", - заявила Кацарова.

"Несмотря на неоднократные призывы с моей стороны, со стороны международного сообщества и российского гражданского общества освободить Горинова и обеспечить ему доступ к адекватной медицинской помощи, происходит обратное", - подчеркнула она.

Кацарова: Политик содержится в условиях, равносильных пыточным

Представительница всемирной организации констатировала, что политик содержится в условиях, равносильных пыточным.

У него нет доступа к адекватной медицинской помощи, к нему применяются карательные меры, в том числе длительное одиночное заключение в штрафном изоляторе, с обязательными проверками каждые два часа, отметила эксперт ООН.

Она напомнила, что в декабре 2023 года Горинов был госпитализирован в связи с тяжелым состоянием здоровья.

Кацарова добавила, что будет продолжать призывать к освобождению политзаключенных в РФ, число которых достигло почти 2 тыс. "Возможно, что эта цифра гораздо больше", - не исключила она.

Преследование Алексея Горинова

Алексей Горинов - под стражей с 26 апреля 2022 года. В июле 2022-го он был приговорен к семи годам колонии общего режима за "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ группой лиц с использованием служебного положения по мотивам политической ненависти". Поводом стало то, что во время заседания Совета депутатов политик, среди прочего, предложил объявить минуту молчания "по жертвам происходящей военной агрессии в Украине".

Тогда же Горинов выступил против организации развлекательных мероприятий в Красносельском районе из-за войны в Украине. "О каком досуге и развлечениях может идти речь, когда на территории соседнего суверенного государства ведутся боевые действия, осуществляется агрессия нашей страны", - сказал мундеп.

По словам Кацаровой, российские власти возбудили второе уголовное дело против Горинова, в результате чего 29 ноября он был приговорен к дополнительным трем годам лишения свободы по делу о "терроризме".

Проблемы со здоровьем у Горинова

У Горинова официально подтверждено хроническое заболевание легких, отмечали его адвокаты. В 2016 году политик перенес обширную операцию - у него удалили часть легкого из-за ранее перенесенного туберкулеза. Об этом говорилось в открытом письме, под которым в конце 2023 года подписались более 300 российских врачей.

После этапирования в колонию во Владимирской области в конце ноября мужчина пожаловался на серьезное ухудшение состояния здоровья, но, несмотря на это, его выводили на обязательные работы на улицу и из всей медицинской помощи предлагали только таблетки парацетамола. "Цвет кожных покровов синий. Сил у Алексея, даже сидеть на стуле и говорить, нет. Несколько раз он практически падал", - говорилось о его встрече с адвокатом в декабре 2023 года.

В марте стало известно, что экс-мундепа фактически лишают сна в колонии.

Независимый правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал Алексея Горинова политзаключенным.

В МИД РФ прокомментировали возможность нового обмена

Кремль "определенно будет готов рассмотреть" еще один обмен заключенными, подобный тому, который произошел в августе, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков телеканалу NBC в интервью, опубликованном 10 декабря.

Обмен заключенными, отбывавшими сроки в странах Запада, РФ и Беларуси, состоялся 1 августа в Анкаре. РФ выпустила 16 человек: среди них - российские политзаключенные Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин, Олег Орлов и другие, американские журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева, а также граждане Германии. В Россию вернулись 10 человек - сотрудники спецслужб РФ, двое их детей, кибермошенники и киллер ФСБ Вадим Красиков. Горинов в число участников обмена не попал.