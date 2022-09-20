В захваченных регионах Украины выбрали даты "референдумов"

На 219-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 20 сентября (время московское).

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Власти Москвы организуют "инфраструктуру" для вербовки иностранцев в вооруженные силы РФ в Миграционном центре "Сахарово", сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, городские службы "сделают всё необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным" для желающих. Собянин сослался на ранее принятый Госдумой РФ закон, согласно которому мигрантам могут предоставить российское гражданство, если они поступят на контрактную службу в войска РФ.

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал "наивным шантажом" стремительную активизацию усилий по проведению "референдумов" в оккупированных регионах Украины. Он отметил, что одновременно с новостями о "референдумах" в Госдуме РФ были приняты поправки в законодательство, включающие определение "мобилизация", и назвал эти действия "страхом разгрома". "Угрозу можно ликвидировать только силой", - написал Ермак в своем Telegram-канале.

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Назначенные оккупационными войсками "администрации" двух регионов Украины - Херсонской и Запорожской областей - а также власти самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" почти одновременно объявили о принятом решении провести так называемые "референдумы" о присоединении к РФ.

Мероприятия во всех четырех регионах пройдут с 23 по 27 сентября. Представитель оккупационной "администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов при этом отмечал, что "голосование" будет в том числе и электронным.

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Одно из найденных захоронений в Июзме Фото: Evgeniy Maloletka/AP/dpa/picture alliance

Украина ежедневно фиксирует новые доказательства военных преступлений, совершенных войсками РФ на территориях Харьковской области, которые были освобождены в ходе контрнаступления ВСУ в начале сентября. Об этом генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, в деоккупированных городах найдено более 10 мест, где пытали людей, в том числе электротоком. Чиновник призвал международное сообщество к созданию трибунала, который должен расследовать военные преступления и привлечь виновных к ответственности.

Хроника событий 20 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 19 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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