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Оккупированный российскими войсками Бердянск
Оккупированный российскими войсками БердянскФото: Sergei Malgavko/TASS/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

В оккупированном РФ Бердянске прогремели мощные взрывы

Лиза Ламбрехт
19 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 26 мая.

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На 457-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 26 мая (время московское).

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В оккупированном войсками РФ Бердянске прогремели мощные взрывы. По версии украинских властей, уничтожены несколько российских зенитно-ракетных систем С-300. "Благодаря очень точной работе ВСУ оккупанты не досчитались установок С-300", - сообщила Бердянская городская военная администрация.

На видео и фото, распространяющихся в соцсетях, слышны взрывы, виден сильный  пожар. Сообщается о вторичных детонациях. Назначенные Россией "власти" и российские госСМИ подтверждают взрывы на окраине города. Бердянск расположен на побережье Азовского моря, более чем в 100 км от линии фронта.

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В поселке Октябрьский Белгородского района на административное здание с дрона сброшено взрывное устройство, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки у здания выбиты окна, посечены фасад и кровля.

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В гражданских больницах России выделят 5000 коек для раненых на войне с Украиной, сообщил замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Серговенцев на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

"Учитывая, что спецоперация идет почти 500 дней, повысилась загрузка военно-медицинских организаций, это естественно. <…> Не далее как 1 июня нам будет выделено 5 тысяч коек в 11 субъектах РФ. Будут принимать участие в этой работе 27 медицинских организаций, которые будут взаимодействовать с 13 нашими военно-медицинскими организациями в этих 11 субъектах", - цитирует Серговенцева агентство ТАСС.

Хроника событий 25 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 25 мая 00.00 - 13.59 >>>

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