В Новосибирске запретили проводить митинг о проблемах ЖКХ

Митинг о проблемах ЖКХ "может создать угрозу правам и свободам гражданина и общественной безопасности, в том числе основам конституционного строя", считает мэрия Новосибирска.

Мэрия Новосибирска не разрешила провести в этом городе митинг, посвященный проблемам ЖКХ. Об этом рассказал в четверг, 18 января, Telegram-канал "Красный поворот" , прикрепив к посту фотокопию письма заместителя мэра Новосибирска Геннадия Захарова об отклонении заявки. Митинг был запланирован на 20 января. Решение не согласовывать его администрация Новосибирска обосновала тем, что он "может создать угрозу правам и свободам человека и гражданина, законности, правопорядку и общественной безопасности, в том числе основам конституционного строя".

Организаторами митинга собирались выступить представители объединения коммунистических движений в Новосибирске "Красный поворот". Как следует из поста одноименного Telegram-канала, заявка была подана 14 января по упрощенной процедуре (онлайн). Мероприятие должно было пройти в одном из городских "гайд-парков", то есть мест, в которых можно проводить публичные мероприятия без согласования мэрии.

"Отказ этот, безусловно, незаконный и политически мотивированный", - считают авторы Telegram-канала. Организаторы акции подали еще одну заявку - на 27 января.

Отключения отопления в Новосибирске в результате аварий

В начале января в левобережной части Новосибирске в результате аварии в системе теплоснабжения несколько сотен домов остались без отопления и горячей воды. По данным Telegram-канала "Сибирский экспресс", в Ленинском районе города произошла авария на магистральной теплосети, в результате которой прервано обеспечение теплом и горячей водой жилых домов и других зданий, а улицы затопило водой. Температура воздуха в Новосибирске днем в то время составляла около -15 градусов, ночью она опускалась ниже -20.

Днем 17 января в Новосибирске произошел прорыв трубы на улице Петропавловская.

Местные жители опубликовали в соцсетях фото, на которых видны поднимающиеся к небу столбы плотного пара и окутанные паром улицы.

Судя по сообщению в Telegram "Сибирской генерирующей компании" утром 18 января, в результате этой аварии без тепла остались почти 2000 домов.

Аварии на теплотрассах в последние недели произошли в нескольких российских регионах. Наибольший резонанс получило ЧП на теплотрассе в Подмосковье в начале января, в результате которого в Подольске без отопления остались около 20 тысяч человек.

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