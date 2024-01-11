В Новосибирске сотни домов остались без тепла из-за аварии

По данным властей Новосибирска, уже удалось переподключить к системе теплоснабжения около 400 домов. Без тепла и горячей воды остаются 124 дома и 10 соцобъектов. 13 школ переведены на дистанционное обучение.

В Новосибирске в результате аварии в системе теплоснабжения несколько сотен домов остались без отопления и горячей воды. "На всем левобережье были снижены параметры теплоснабжения, сейчас они восстанавливаются, происходит процесс перезапуска и подачи тепла в жилые дома. На данный момент перезапущено около 400 домов", - сообщил в четверг, 11 января, исполняющий обязанности мэра города Олег Клемешов.

В зоне аварии - 64 школы и 70 детсадов

По данным городских властей, в связи с аварией на трубопроводе в Ленинском районе без тепла и горячей воды все еще остаются 124 жилых дома и 10 социальных объектов. Мэрия заявила, что в Ленинском и Кировском районах 13 школ перевели на дистанционное обучение. Еще в 9 школах сокращены уроки в первую смену.

Ранее "Сибирская генерирующая компания" сообщала о несколько меньших масштабах отключений. "В контуре отключения - 104 дома и 13 социальных учреждений. На период локализации дефекта также ограничено теплоснабжение ряда домов Ленинского и Кировского районов", - заявила она. По данным компании, устранение последствий аварии планируется завершить до вечера 11 января. Температура воздуха в Новосибирске днем в четверг составляет около -15 градусов, ночью она опустится ниже -20.

Как отмечает Telegram-канал "Сибирский экспресс", в Ленинском районе Новосибирска произошла авария на магистральной теплосети, в результате которой прервано обеспечение теплом и горячей водой жилых домов и других зданий, а улицы затопило водой. В областном правительстве заявили, что "ситуация находится на контроле министерства ЖКХ и энергетики".

Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. "Прокурорам районов поручено дополнительно проверить законность эксплуатации сетей теплоснабжения, деятельность ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и органов местного самоуправления", - сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Аналогичные аварии в последние недели произошли в нескольких российских регионах. Наибольший резонанс получило ЧП на теплотрассе в Подмосковье в начале января, в результате которого в Подольске без отопления остались около 20 тысяч человек. По словам жильцов, температура в квартирах опустилась до 10 градусов тепла на фоне морозов в европейской части России. Власти Подольска в тот же день ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера, чтобы задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации проблемы.Уголовное дело из-за отключения отопления в подольском микрорайоне Климовск возбуждено 7 января, а позже был задержан вице-мэр Подольска.

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