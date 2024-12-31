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В Новой Зеландии и Океании встретили Новый год

Николай Линке
31 декабря 2024 г.

Жители Острова Рождества в государстве Кирибати в Океании стали первыми в мире, кто встретил 2025 год. Там он наступил, когда в Москве было 13.00, а в Германии - 11.00.

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Первый праздничный салют в Сиднее в 21.00 по местному времени, 31 декабря 2024 года.
Первый праздничный фейерверк в Сиднее запустили еще до наступления Нового годаФото: Bianca De Marchi/AAP via REUTERS

Жители Новой Зеландии и Океании первыми в мире отметили наступление Нового года в ночь на среду, 1 января.

Новый год в Кирибати, Новой Зеландии, Австралии и Японии

Первыми в мире, кто встретил 2025 год, стали около 5000 жителей Острова Рождества в государстве Кирибати в Океании. Там он наступил, когда в Москве было 13.00, а в Германии - 11.00.

Затем Новый год пришел в Новую Зеландию. В крупнейшем новозеландском городе Окленд тысячи людей вышли на новогодние гуляния. Другие поднялись на вулканические холмы вокруг города, чтобы увидеть фейерверк, запущенный с вершины небоскреба Sky Tower.

Уже через час, в 16.00 мск, Новый год наступит в Австралии. Ожидается, что в гавани Сиднея соберутся более 1 млн человек, ведущим церемонии станет знаменитый певец Робби Уильямс. Первый праздничный салют в Сиднее запустили уже в 21.00 по местному времени. В полночь ожидается еще более масштабный фейерверк.

Спустя еще два часа Новый год придет в Японию. Там во вторник, 31 декабря, прошел мощный снегопад, отменены десятки авиарейсов. В некоторых районах острова Хоккайдо выпало более 20 см снега. Многие не смогли вернуться домой, чтобы встретить Новый год с близкими.

Новый год в Германии и России

В Германии в канун Нового года команды огнеборцев переведены в режим увеличенной нагрузки, так как ожидается массовое использование фейерверков, заявил агентству dpa глава Союза пожарных ФРГ Карл-Хайнц Банзе (Karl-Heinz Banse). Во многих немецких городах их разрешают запускать всего одну ночь в году - на 1 января.

В Москве третий Новый год подряд встретят без салютов. Власти города приняли такое решение на фоне продолжающейся войны России против Украины. При этом в 2022-2024 годах в Москве устраивали салюты в честь 9 Мая.

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