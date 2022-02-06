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Камуфляжный огонек 2025 – "Заповедник", выпуск 340 

29 декабря 2024 г.

Песня про постирочную для мозгов от кремлевских утюгов. Трио Набиуллиной, Мишустина и Белоусова на тему раздутых военных бюджетов. Праздничные стишки на тему рождаемости, коррупции в Минобороны и диеты Медведева. Музыкальный диагноз для Путина - "Ядерная доктрина". Новогоднее обращение президента России. Пропагандисты и политики РФ поют застольную песню для праздничного усыпления россиян. 

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Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов мск).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

Пропустить раздел Больше на тему Политика из региона Европа

Больше на тему Политика из региона Европа

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"План победы" Зеленского - "Заповедник", выпуск 331

"Властелин капец": лидеры ЕС и США обсуждают "план победы" Зеленского и куют кольца власти для своих нужд. Собрание сетевых маркетологов БРИКС. Урсула фон дер Ляйен принимает документы для евроинтеграции от Майи Санду. Ким Чен Ын напутствует солдат Северной Кореи перед отправкой в Украину. Нехватка монет в бюджете вынудила объявить Монеточку в розыск. Смотрите в 331-м выпуске "Заповедника"!
Политика27 октября 2024 г.13:05 мин.
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Наводнение века - ряд регионов в ЕС стали зоной бедствия

Также в выпуске: зачем канцлер ФРГ Олаф Шольц на самом деле отправился с визитом в Казахстан (16.09.2024).
Катастрофы16 сентября 2024 г.29:55 мин.
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Сменится ли власть в ЕС?

Также в выпуске: в Германии вступил в силу новый закон о двойном гражданстве. DW Новости (27.06.2024)
27 июня 2024 г.30:00 мин.
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Больше на тему Политика со всего мира

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Олимпиада в Пекине - "Заповедник", выпуск 203

Репортаж из Пекина, где руководители разных стран участвуют в зимней Олимпиаде. Смотрите в 203-м выпуске "Заповедника"!
Политика6 февраля 2022 г.12:52 мин.
Пропустить раздел О программе

О программе

Ворона, Заяц, Волк и Филин - герои сатирического шоу DW "Заповедник"

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со звериной добротой анализируют новости, пытаясь ответить на вопрос: сошли политики с ума или же им достался недостойный их народ?

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