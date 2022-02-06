Камуфляжный огонек 2025 – "Заповедник", выпуск 340 

Песня про постирочную для мозгов от кремлевских утюгов. Трио Набиуллиной, Мишустина и Белоусова на тему раздутых военных бюджетов. Праздничные стишки на тему рождаемости, коррупции в Минобороны и диеты Медведева. Музыкальный диагноз для Путина - "Ядерная доктрина". Новогоднее обращение президента России. Пропагандисты и политики РФ поют застольную песню для праздничного усыпления россиян.

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов мск).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!