2025 год: чем порадуют берлинские музеи

В наступающем году берлинские музеи предлагают любителям изобразительного искусства немало интересного: работы одного из крупнейших художественных музеев Украины, переписку поэтессы с художником-экспрессионистом, масштабную частную коллекции французской живописи и погружение в сюрреализм.

Западноевропейское искусство из Одессы

Берлинская картинная галерея с 24 января по 22 июня проводит выставку "Из Одессы в Берлин. Европейская живопись XVI-XIX веков". После военного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года сотрудники Музея западного и восточного искусства в Одессе упаковали наиболее ценные полотна и вывезли в безопасное место. В сентябре 2023 года 74 работы удалось доставить в столицу ФРГ, а в минувшем феврале около десятка полотен стали частью выставки картинной галереи.

Габриэль Макс, "Свет" Фото: Eigentum des Museums für Westliche und Östliche Kunst Odesa/Christoph Schmidt

Теперь публика сможет познакомиться еще с 60 картинами из одесского музея, в числе которых представитель флорентийской школы Франческо Граначчи, мастер офорта и представитель золотого века нидерландской живописи Рулант Саверей, а также немецкий пейзажист Андреас Ахенбах (Andreas Achenbach). В вывезенной из Украины коллекции прослеживаются многочисленные отсылки к западноевропейским собраниям произведений искусства, в то же время она мало известна в Западной Европе.

Кандинский, Марк и "Синий всадник"

Берлинский гравюрный кабинет впервые посвящает большую выставку объединению художников "Синий всадник". Экспозиция включает творчество основателей группы - Василия Кандинского и Франца Марка (Franz Marc), а также ее участников - Генриха Кампендонка (Heinrich Campendonk), Августа Макке (August Macke) и других представителей авангарда. Отдельные "главы" посвящены графике Кандинского, природным мотивам в творчестве Марка, названному в честь объединения альманаху, выставке "Синий всадник. Черно-белое", которую группа провела в Мюнхене в 1912 году.

Август Макке - один из участников "Синего всадника" Фото: Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett/Volker-H. Schneider

Особую серию экспонатов представляет собой переписка Франца Марка и поэтессы Эльзы Ласкер-Шюлер (Else Lasker-Schüler). До лета 1914 года они обменивались письмами и поздравительными открытками, нарисованными своими руками. Ласкер-Шюлер переплетала изображение и текст, Марк использовал лицевую сторону карточки для рисунка акварелью или тушью, а писал на обороте. До наших дней сохранилось 66 открыток поэтессы и 28 - художника. Выставка "Космос "Синего всадника" пройдет с 1 марта по 15 июня.

"Ангельская" философия: Клее и Беньямин

Музей Боде спустя ровно 80 лет после окончания Второй мировой войны в Европе настраивает посетителей на философский лад. Основным элементом экспозиции "Ангел истории", проходящей с 8 мая по 13 июля, выступает акварель "Новый ангел" ("Angelus Novus"), которую Пауль Клее (Paul Klee) написал в 1920 году. Годом позднее ее приобрел немецкий философ Вальтер Беньямин (Walter Benjamin). После прихода национал-социалистов к власти он вывез акварель из Германии, эмигрировав во Францию.

Рисунок считается одной из ранних "ангельских" произведений Клее. Акварель вошла в одну из последних работ Беньямина под названием "Ангел истории". Рукопись этого произведения ученого также представлена в берлинском музее. Кроме того, на выставке будут показаны отрывки из фильма Вима Вендерса (Wim Wenders) "Небо над Берлином", в котором прослеживается отчетливая отсылка к акварели Клее и ее интерпретации философом.

Сети сюрреализма

Новая национальная галерея зовет публику в мир сюрреализма. Выставка "От Макса Эрнста до Доротеи Таннинг" прослеживает насыщенный событиями путь картин и скульптур - от Парижа, родины этого направления искусства, до Брюсселя и других европейских городов.

Экспозиция покажет, как работы сюрреалистов прошли через национал-социализм и Вторую мировую войну и в каких уголках планеты оказались. Кураторы проследили истории отдельных экспонатов и постарались дать представление не только о сети художников, арт-дилеров и коллекционеров, но и о политических проблемах того времени.

В уходящем году многие музеи в Германии и за ее пределами отмечали столетие сюрреализма в своих залах. Выставка в Новой национальной галерее пройдет с 17 октября по 1 марта 2026-го.

Пленэр на Музейном острове

Старая национальная галерея к столетию со дня смерти Ловиса Коринта (Louis Corinth) организует масштабную выставку, посвященную судьбе работ одного из наиболее значимых представителей Берлинского сецессиона и его супруги Шарлотты Беренд-Коринт (Charlotte Berend-Corinth). Основное внимание уделено происхождению картин. Помимо полотен из самой галереи, в экспозиции присутствуют работы, изъятые из ее собрания в 1937 году под предлогом борьбы с "дегенеративным искусством", но не уничтоженные, а размещенные в других музеях. На время выставки они вновь будут выставлены на Музейном острове. Часть картин, впрочем, удалось вернуть уже в 1939-м.

Ловис Коринт относится к ключевым фигурам немецкого импрессионизма Фото: Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie/Fotograf: André van Linn

Ловис Коринт вместе с Максом Либерманом (Max Liebermann) и Максом Слефогтом (Max Slevogt) относится к ключевым фигурам немецкого импрессионизма и пленэрного стиля в Германии. Искусствоведы отмечают, что после перенесенного в 1911 году инсульта манера письма Коринта стала гораздо выразительнее. Полотна супругов Коринт можно увидеть в Старой национальной галерее с 18 июля до 2 ноября.

Традиция семейного коллекционирования

Позднее в стенах этого музея перед публикой впервые предстанет в полном объеме частное собрание французской живописи XIX-XX веков и известных представителей современного искусства из разных стран, известное как коллекция Шарф. Корни ее истории уходят в берлинское собрание Отто Герстенберга (Otto Gerstenberg), с работами испанца Франсиско Гойи и французов Гюстава Курбе и Эдгара Дега. Часть коллекции в годы войны была потеряна, но дочери Герстенберга Маргарете Шарф (Margarethe Scharf) удалось спасти большинство работ и передать их сыновьям - Вальтеру и Дитеру.

Первый из сыновей вместе с супругой Евой и сыном Рене расширил французское направление, добавив в коллекцию, в частности, картины Клода Моне, Поля Сезанна, Пьера Боннара, Анри Матисса и Пабло Пикассо. Сейчас традицию семейного коллекционирования продолжают Рене Шарф и его жена. Они предпочитают современных художников, пополнив собрание произведений искусства работами Сэмюэля Фрэнсиса, Даниэля Рихтера (Daniel Richter) и Катарины Гроссе (Katharina Grosse). Коллекцией Шарф можно полюбоваться с 24 октября по 15 февраля 2026 года.