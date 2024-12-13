Акварель Кандинского вернулась в немецкий музей

Акварель "Мягкие глубины" с геометрическими фигурами была конфискована нацистами в ходе кампании против "дегенеративного искусства". Теперь работа Кандинского вернулась в эссенский музей Фолькванг.

Музей Фолькванг в Эссене вернул в свою коллекцию акварель русского художника Василия Кандинского "Мягкие глубины". Акварель с загадочным названием представляет собой полупрозрачные и наложенные друг на друга геометрические фигуры. Полотно является одним из примеров конструктивистского этапа в творчестве Кандинского, работавшего в школе Баухаус, пояснил музей в среду, 4 декабря.

Картина была написана в 1928 году. Вскоре после создания ее приобрел директор музея Фолькванг Эрнст Гозебрух (Ernst Gosebruch). В 1929-м это творение Кандинского было показано на выставке акварелей современных немецких художников в Эссене.

Супруги-меценаты помогли приобрести картины мастеров экспрессионизма

Национал-социалисты конфисковали полотно в 1937 году, классифицировав как "дегенеративное искусство", и продали. Однако спустя несколько десятилетий картина вновь попала на рынок произведений искусства и была выкуплена на средства супругов-коллекционеров Вальтера и Лизелотте Гризе (Walter und Lieselotte Griese).

Возвращенная акварель прекрасно вписывается в собрание работ Кандинского в стенах музея и стилистически выступает связующим звеном между экспрессионистским "Пейзажем с церковью" (1913) и конструктивистской картиной "Мощный красный" (1928), подчеркнули в Эссене.

Супруги Гризе не раз помогали музею пополнить коллекцию произведениями экспрессионистов и представителей новой вещественности. Благодаря им в собрании с 2017 года появились некоторые работы Макса Бекмана (Max Beckmann), Эриха Хеккеля (Erich Heckel), Макса Пехштейна (Max Pechstein), Эгона Шиле и многолетней подруги Кандинского Габриэле Мюнтер (Gabriele Münter).