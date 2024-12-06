В Москве третий Новый год подряд встретят без салютов

Московские власти приняли соответствующее решение на фоне продолжающейся войны России против Украины. При этом в 2022 - 2024 годах в Москве устраивали салюты в честь 9 Мая.

В Москве встреча Нового года третий год подряд пройдет без салютов, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в беседе с РИА "Новости" 6 декабря. Решение принято на фоне продолжающейся уже почти три года войны России против Украины.

В 2022 и 2023 годах на фоне войны московские власти тоже не устраивали новогодних фейерверков. Собянин объяснял в ноябре 2022-го, что против салютов и уличных концертов выступили жители Москвы, участвовавшие в опросе на сайте "Активный гражданин".

Салюты в честь Дня победы

При этом в 2022 - 2024 годах в Москве проводили салюты в честь 9 Мая. На День города в 2024 году салют было решено отменить.

Ранее стало известно, что новогодний салют отменили власти приграничных с Украиной Курской и Брянской областей, Удмуртии, Пермского края.

Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил оставить салюты "до победы", а в Перми решение об отмене новогодних салютов обосновали "усилением мер безопасности в городе в новогодние праздники". В 2023 году в этих регионах также не устраивали салютов в честь праздника.