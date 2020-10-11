 В Нижней Саксонии изучат распространение правого экстремизма в полиции | Новости из Германии о Германии | DW | 12.10.2020

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Германия

В Нижней Саксонии изучат распространение правого экстремизма в полиции

Глава МВД Нижней Саксонии Борис Писториус предлагает, чтобы в рамках исследования ученые сопровождали полицейских во время рабочих дежурств.

Бело-синие автомобили немецкой полиции

В Германии идет дискуссия о том, насколько распространен правый экстремизм среди полицейских

Специальное научное исследование по распространению правого экстремизма среди сотрудников полиции будет проведено в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония. Оно будет начато "весьма быстро", сказал глава МВД Нижней Саксонии Борис Писториус (Boris Pistorius) в интервью изданию Rheinischen Post, которое вышло в свет в понедельник, 12 октября.

По словам Писториуса, он рассчитывает на то, что другие федеральные земли присоединятся к этой инициативе. Региональный министр предлагает, чтобы в рамках исследования ученые сопровождали полицейских во время рабочих дежурств. "Очевидно, что очаги антидемократического поведения возникают вновь и вновь, и мы должны быстро распознавать и подавлять их", - заявил Писториус.

Глава МВД ФРГ против подобных исследований

В то же время глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) выступает против проведения исследований в отношении распространения расизма и правого экстремизма среди полиции. По его мнению, правый экстремизм не является структурной проблемой полицейской системы. Свыше 99 процентов сотрудников силовых структур ФРГ придерживаются Основного закона - конституции страны, заявил глава МВД 6 октября.

Ранее, 16 сентября, стало известно, что в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия проведены обыски в 34 полицейских участках и квартирах. Поводом стали чат-группы, через которые полицейские распространяли правоэкстремистскую пропаганду.

В последнее время такие случаи повторяются. В Гессене, Баден-Вюртемберге и Баварии были обнаружены чат-группы полицейских, в которой распространялись правоэкстремистские материалы и ненавистнические высказывания о мусульманах. В 2019 году в Мекленбурге - Передней Померании выявили правоэкстремистскую группировку "Северный крест" ("Nordkreuz"), основанную сотрудником спецназа полиции.

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  • Один из вертолетов федеральной полиции

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  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

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  • Гамбург

    Техника на службе немецкой полиции

    Что с реками и озерами? Одна из последних новинок - такие гидроциклы, которые сейчас испытывает полиция в Гамбурге. Они предназначены для быстрого реагирования в случае террористических актов или других чрезвычайных ситуаций на Эльбе или Альстере.

  • Дуйсбург

    Техника на службе немецкой полиции

    В отличие от новых гидроциклов такие катера уже давно находятся в распоряжении немецкой полиции. Этот несет свою службу на Рейне в Дуйсбурге, где находится самый большой речной порт Европы. Он оснащен 560-сильным двигателем и может разгоняться до 60 километров в час.

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор спецтехникой. 17-тонный бронеавтомобиль спецназа Survivor R рассчитан на десять человек, включая водителя. Стоимость в зависимости от комплектации - от 300 тысяч до 500 тысяч евро.

  • Кельн

    Техника на службе немецкой полиции

    Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.

  • Магдебург

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступила на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды.

    Автор: Максим Нелюбин


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