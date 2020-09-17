 Глава МВД ФРГ не считает правый экстремизм проблемой силовых органов | Новости из Германии о Германии | DW | 06.10.2020

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Германия

Глава МВД ФРГ не считает правый экстремизм проблемой силовых органов

Свыше 99 процентов сотрудников силовых структур ФРГ придерживаются Основного закона, заявил глава МВД. В органах безопасности за 3 года выявили 377 возможных правых экстремистов, в военной контрразведке - 1064.

Автомобиль полиции Германии в Котбусе

Правый экстремизм не является структурной проблемой немецких органов безопасности, заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) во вторник, 6 октября. По его словам, более 99 процентов сотрудников силовых структур придерживаются Основного закона.

В органах безопасности Германии с 2017 года и до весны 2020-го было зарегистрировано 377 случаев подозрения на правый экстремизм, следует из доклада, представленного Зеехофером и главой Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Томасом Хальденвангом (Thomas Haldenwang). В 319 эпизодах расследованием занимались земельные органы безопасности. Кроме того, 1064 возможных случая выявлено в службе военной контрразведки ФРГ.

В последние недели в Федеративной Республике с новой силой вспыхнула дискуссия о правом экстремизме в силовых структурах. В середине сентября стало известно, что ряд полицейских в земле Северный Рейн - Вестфалия распространяли правоэкстремистские материалы через чат-группы. Полиция провела облаву на правых экстремистов в собственных рядах. Обыски прошли в 34 полицейских участках и частных квартирах. Около 30 стражей порядка временно отстранены от несения службы. А в начале октября возможные правые экстремисты были выявлены в группе по надзору за правым экстремизмом в земельном ведомстве по охране конституции в Северном Рейне - Вестфалии.

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  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Часть задач, ради которых раньше приходилось поднимать в воздух полицейские вертолеты, теперь решается с помощью дронов. Они используются, например, для изучения мест происшествий или преступлений, поиска пропавших людей, а также для наблюдения за массовыми мероприятиями. В отличие от военных дронов полицейские мультикоптеры не вооружены.

  • Гамбург

    Техника на службе немецкой полиции

    Что с реками и озерами? Одна из последних новинок - такие гидроциклы, которые сейчас испытывает полиция в Гамбурге. Они предназначены для быстрого реагирования в случае террористических актов или других чрезвычайных ситуаций на Эльбе или Альстере.

  • Дуйсбург

    Техника на службе немецкой полиции

    В отличие от новых гидроциклов такие катера уже давно находятся в распоряжении немецкой полиции. Этот несет свою службу на Рейне в Дуйсбурге, где находится самый большой речной порт Европы. Он оснащен 560-сильным двигателем и может разгоняться до 60 километров в час.

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор спецтехникой. 17-тонный бронеавтомобиль спецназа Survivor R рассчитан на десять человек, включая водителя. Стоимость в зависимости от комплектации - от 300 тысяч до 500 тысяч евро.

  • Кельн

    Техника на службе немецкой полиции

    Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.

  • Магдебург

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступила на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды.

    Автор: Максим Нелюбин


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