 В службах безопасности ФРГ выявлены сотни потенциальных экстремистов | Новости из Германии о Германии | DW | 27.09.2020

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Германия

В службах безопасности ФРГ выявлены сотни потенциальных экстремистов

Около 350 сотрудников служб безопасности Германии могут разделять праворадикальные взгляды, пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на черновик доклада Федерального ведомства по охране конституции.

Правый экстремист на демонстрации в Кельне (фото из архива)

Правый экстремист на демонстрации в Кельне (фото из архива)

В службах безопасности Германии работают более 350 человек, которые, вероятно, разделяют праворадикальные взгляды. Это следует из доклада Федерального ведомства по охране конституции, черновик которого оказался в распоряжении редакции газеты Welt am Sonntag. О содержании документа издание сообщает в публикации за воскресенье, 27 сентября.

Это первый доклад такого рода, подготовленный ведомством. В нем анализируется ситуация в рядах сотрудников службы внешней разведки BND, службы военной контрразведки, Федерального ведомства по уголовным делам, Федеральной полиции, 16 полицейских ведомств федеральных земель, а также органов охраны конституции за период с начала января 2017 года по конец марта 2020 года. В этих ведомствах в Германии работают в общей сложности около 300 тысяч сотрудников.

Чтобы получить представление о наличии в органах сотрудников, потенциально разделяющих праворадикальные взгляды, в Федеральном ведомстве по охране конституции проанализировали опросники, заполненные в каждом из ведомств.

Где в Германии больше всего потенциальных сторонников правых радикалов среди силовиков

Как пишет Welt am Sonntag, наибольшее число случаев, в которых возникает подозрение о наличии у сотрудников праворадикальных взглядов, было выявлено в федеральной земле Гессен. По данным министерства внутренних дел земли, это связано с тем, что в Гессене на протяжении последних двух лет особенно интенсивно велась проверка в этом направлении.

За последние три года в этой федеральной земле а отношении силовиков 59 раз принимались служебные меры пресечения или меры пресечения в рамках трудового права. В 29 случаях, по данным газеты Welt am Sonntag, дела были закрыты. 11 дел закончились увольнениями или наказанием в виде неприсвоения виновнику статуса госслужащего, обладатели которого в Германии имеют более высокую оплату труда и ряд льгот.

Правоэкстремистские взгляды у полицейских

В последние месяцы в Германии неоднократно становилось известно о случаях, в которых сотрудников правоохранительных органов подозревали в том, что они разделяют праворадикальные взгляды. Так, в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия был выявлен правоэкстремистский чат, членами которого были полицейские. Еще один случай, в котором полицейского заподозрили в том, что он распространял в чате заявления правоэкстремистского толка, был выявлен 25 сентября в Лейпциге.

По данным Welt am Sonntag, доклад Федерального ведомства по охране конституции должен быть опубликован в октябре. Ранее министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) отклонил требование ряда сторон о проведении расследования на тему расизма в полиции под предлогом того, что в настоящий момент готовится соответствующий доклад.

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    История этого фотоальбома кажется невероятной: Федеральная разведывательная служба Германии (Bundesnachrichtendienst) решила открыть свои двери фотографу. Мартин Шлютер мог практически свободно ходить по старой штаб-квартире разведки в Пуллахе. В одном из кабинетов он нашел странные маски, которые, как ему сказали, предназначены для того, чтобы учить сотрудников БНД оказанию первой помощи.

  • КПП на въезде в штаб-квартиру разведки

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Ночной КПП

    Фотографу поставили несколько обязательных условий, в частности - не показывать лица сотрудников внешней разведки. Поэтому Шлютер решил снимать ночью, когда штаб-квартира БНД почти пуста. Он так и назвал свой альбом: "Ночью шпионы спят". На снимке: КПП на въезде в штаб-квартиру.

  • Контрольная аппаратная системы прослушивания

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

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    В городке Пуллах под Мюнхеном немецкая разведка работает с 1956 года. Но сейчас бойцы невидимого фронта (общим числом шесть тысяч) перебираются в Берлин, где строится новая штаб-квартира БНД. Но с Пуллахом разведка не расстается окончательно: здесь будет что-то вроде филиала БНД. Сохранится и эта контрольная аппаратная системы прослушивания, несмотря на явно устаревшие оборудование и телефоны.

  • Зал заседаний

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    В здании 110

    Это - конференц-зал в так называемом "здании 110", в котором сейчас уже редко проходят заседания, планирование операций и подведение их итогов. Но если судить по состоянию мебели и коврового покрытия, в прошлом конференц-зал использовался весьма интенсивно.

  • Зал для тренировок

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Искусство ближнего боя

    А здесь немецкие "бойцы невидимого фронта" оттачивают искусство ближнего боя. Делают они это в обеденный перерыв или после работы, осталось неизвестным. Если присмотреться, становится ясно, что предпочтение в БНД явно отдается японским единоборствам.

  • Картотека внешней разведки Германии

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Картотека секретных документов

    Далеко не все документы, досье, справочная информация, ориентировки на террористов и другие материалы, которые собраны внешней разведкой Германии и необходимы для ее работы, оцифрованы. Поэтому продолжает действовать и ее "бумажная" картотека.

  • Кабинет научного консультанта

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Рассеянный профессор

    Хотя Шлютеру запретили показывать лица сотрудников БНД, часто его "безлюдные" снимки позволяют представить, каков хозяин того или иного кабинета. Вот в этом сидит "рассеянный профессор": научный консультант, который занимается химической экспертизой "объектов". Забытый на тарелке недоеденный бутерброд с колбасой еще сравнительно свеж...

  • Кабинет, украшенный портретами Элвиса Пресли

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Король рок-н-ролла

    Каждый по-своему пытается уйти от офисного однообразия. Сотрудница внешней разведки, работающая в этом кабинете (скорее всего, ветеран БНД), украсила его стены портретами Элвиса Пресли - "короля рок-н-ролла", пик популярности которого пришелся на 1960-е годы. Чем конкретно она занимается в разведке, узнать не удалось. Но явно не музыкой.

  • План дежурства служебных собак

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    План дежурства служебных собак

    Немецкая педантичность сказывается в самых неожиданных вещах. Это - план дежурства служебных собак, которые охраняют территорию штаб-квартиры БНД в Пуллахе. Наверху - крупно - напоминание: "Свободные от службы накануне собаки сначала выгуливаются".

  • Электронно-вычислительный центр

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Техника XXI века

    На фотографиях, сделанных в штаб-квартире БНД, многое напоминает реквизит фильмов об эпохе "холодной войны". Но, конечно, не этот оборудованый по последнему слову техники электронно-вычислительный центр внешней разведки ФРГ. Он, кстати, останется в Пуллахе.

  • Обложка фотоальбома

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    "Ночью шпионы спят"

    Обложка фотоальбома Мартина Шлютера (Мартина Лукаса Кима) "Ночью шпионы спят", который вышел в мюнхенском издательстве Sieveking Verlag. На выставке в Берлине представлены сейчас многие фотографии из этого альбома - иновые, сделанные, уже в Берлине, в новой штаб-квартире немецкой внешней разведки, куда она переедет в 2017 году.

    Автор: Ефим Шуман


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