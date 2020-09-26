В службах безопасности ФРГ выявлены сотни потенциальных экстремистов

В службах безопасности Германии работают более 350 человек, которые, вероятно, разделяют праворадикальные взгляды. Это следует из доклада Федерального ведомства по охране конституции, черновик которого оказался в распоряжении редакции газеты Welt am Sonntag. О содержании документа издание сообщает в публикации за воскресенье, 27 сентября.

Это первый доклад такого рода, подготовленный ведомством. В нем анализируется ситуация в рядах сотрудников службы внешней разведки BND, службы военной контрразведки, Федерального ведомства по уголовным делам, Федеральной полиции, 16 полицейских ведомств федеральных земель, а также органов охраны конституции за период с начала января 2017 года по конец марта 2020 года. В этих ведомствах в Германии работают в общей сложности около 300 тысяч сотрудников.

Чтобы получить представление о наличии в органах сотрудников, потенциально разделяющих праворадикальные взгляды, в Федеральном ведомстве по охране конституции проанализировали опросники, заполненные в каждом из ведомств.

Где в Германии больше всего потенциальных сторонников правых радикалов среди силовиков

Как пишет Welt am Sonntag, наибольшее число случаев, в которых возникает подозрение о наличии у сотрудников праворадикальных взглядов, было выявлено в федеральной земле Гессен. По данным министерства внутренних дел земли, это связано с тем, что в Гессене на протяжении последних двух лет особенно интенсивно велась проверка в этом направлении.

За последние три года в этой федеральной земле а отношении силовиков 59 раз принимались служебные меры пресечения или меры пресечения в рамках трудового права. В 29 случаях, по данным газеты Welt am Sonntag, дела были закрыты. 11 дел закончились увольнениями или наказанием в виде неприсвоения виновнику статуса госслужащего, обладатели которого в Германии имеют более высокую оплату труда и ряд льгот.

Правоэкстремистские взгляды у полицейских

В последние месяцы в Германии неоднократно становилось известно о случаях, в которых сотрудников правоохранительных органов подозревали в том, что они разделяют праворадикальные взгляды. Так, в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия был выявлен правоэкстремистский чат, членами которого были полицейские. Еще один случай, в котором полицейского заподозрили в том, что он распространял в чате заявления правоэкстремистского толка, был выявлен 25 сентября в Лейпциге.

По данным Welt am Sonntag, доклад Федерального ведомства по охране конституции должен быть опубликован в октябре. Ранее министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) отклонил требование ряда сторон о проведении расследования на тему расизма в полиции под предлогом того, что в настоящий момент готовится соответствующий доклад.

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