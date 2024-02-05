В нескольких аэропортах Германии готовят крупную забастовку

Профсоюз Ver.di призвал сотрудников наземных служб Lufthansa к забастовке в аэропортах Берлина, Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Гамбурга и Дюссельдорфа. Планы более 100 тысяч пассажиров могут быть нарушены.

Немецкий профсоюз работников сферы общественного обслуживания Ver.di призвал наземный персонал авиакомпании Lufthansa к 27-часовой предупредительной забастовке. Как сообщили в понедельник, 5 февраля, представители профсоюза, стачка начнется в четыре утра 7 февраля и продлится до семи утра следующего дня. Она затронет аэропорты Берлина, Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Гамбурга и Дюссельдорфа, говорится в сообщении .

В Lufthansa заявили, что в результате забастовки пострадают более 100 тысяч пассажиров и резко раскритиковали планы профсоюза. "Забастовка такой продолжительности и масштабов еще до начала самих тарифных переговоров совершенно непонятна", - считают в авиакомпании.

Ver.di требует повысить на 12,5% (но не менее чем на 500 евро в месяц) зарплаты 25 000 работникам аэропортов, осуществляющим контроль пассажиров, багажа и персонала. Кроме того, профсоюз добивается выплат сотрудникам разовых премий в размере 3000 евро для компенсации инфляции.

Череда забастовок в Германии

1 февраля в 11 немецких аэропортах состоялась забастовка сотрудников наземных служб, в результате чего более тысячи авиарейсов были отменены.

Днем позже почти по всей стране прошли стачки работников городского общественного транспорта, в которых участвовали водители автобусов, трамваев и машинисты метро. Ранее в январе машинисты Deutsche Bahn провели несколько забастовок, кроме того, в Германии с начала года бастовали строители и врачи, и уже много недель в различных землях ФРГ проводятся акции протеста фермеров.

Смотрите также: