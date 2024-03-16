В СМИ могли утечь секреты о TAURUS из комитета бундестага

На секретном заседании комитета бундестага ФРГ по обороне шла речь о технических деталях использования ракет TAURUS. Судя по всему, информация с этой встречи попала в СМИ.

В немецкие СМИ, вероятно, попала секретная информация с экстренного заседания комитета бундестага по обороне, посвященного возможной поставке Украине крылатых ракет TAURUS. Речь идет о технических деталях системы наведения ракет на цель, которые обсуждались в ходе секретной части заседания с участием генерального инспектора бундесвера Карстена Бройера (Carsten Breuer), сообщили в пятницу, 15 марта, в частности газета Süddeutsche Zeitung и сайт программы Tagesschau телеканала ARD.

Заседание комитета прошло 11 марта в связи с прослушкой Россией разговора офицеров вооруженных сил ФРГ о ракетах TAURUS. Как сообщил новостной портал t-online со ссылкой на "человека, знакомого с ситуацией", на встрече Бройер разъяснил, что использование немецких дальнобойных ракет сложнее, чем было ранее известно общественности - для этого обширные комплексные данные должны обрабатываться с помощью специальных технических систем, которые имеются у бундесвера лишь в ограниченным количестве. По словам Бройера, если это оборудование передать Украине, то в долгосрочной перспективе может быть серьезно ослаблена обороноспособность германской армии и, таким образом, речь идет о вопросе национальной безопасности.

Реагируя на публикацию t-online, глава комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) заявила Süddeutsche Zeitung, что в связи с возможным разглашением секретной информации будут предприняты "последовательные шаги". Собеседница издания выразила надежду, что виновный в утечке понесет ответственность. По ее словам, об инциденте будет незамедлительно проинформирована председательница бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas), а затем дело будет передано в федеральную полицию или прокуратуру.

Еще один аргумент против поставок TAURUS Киеву

Немецкие СМИ подчеркивают, что аргументация, связанная с интересами национальной безопасности, может быть еще одной, пока не обнародованной причиной отказа канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) от поставок TAURUS Киеву. До сих пор главным аргументом Шольца было то, что в ходе войны в Украине немецкие ракеты способны достигать целей, расположенных в глубине российской территории. Чтобы исключить этого, требуется участие солдат бундесвера, однако подобный шаг может сделать Германию непосредственным участником войны, пояснял глава кабмина Германии.

Бундестаг 14 марта в очередной раз однозначно отверг требование фракции ХДС/ХСС о поставке в Украину крылатых ракет TAURUS.

TAURUS - одна из самых современных высокоточных ракет бундесвера с дальностью до 500 километров. Считается, что она является эффективным средством для разрушения бункеров и мостов.

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