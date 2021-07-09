В МВД России хотят отменить документ о временном проживании иностранцев

Министерство внутренних дел (МВД) России подготовило законопроект об условиях въезда и пребывания в РФ иностранцев и лиц без гражданства. Документ размещен в пятницу, 9 июля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"От разрешения на временное проживание в Российской Федерации предлагается отказаться", - говорится в пояснительной записке к проекту. Этот документ сейчас дает иностранным гражданам право легально жить и работать в России - до получения вида на жительство или гражданства.

Вместе с тем проект закона устанавливает три миграционных режима пребывания в РФ иностранцев: краткосрочный (не более 90 дней в течение года), долгосрочный (свыше 90 дней в течение года - без разрешения на постоянное жительство) и бессрочное проживание.

Власти хотят создать реестр "недобросовестных приглашающих лиц"

Кроме того, планируется создание реестра "недобросовестных приглашающих лиц". В него будет включаться информация о тех, кто привлекался к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, фиктивную постановку на миграционный учет и подделку документов для въезда иностранцев.

От иностранных мигрантов потребуют подписать "соглашение о лояльности"

В законе также хотят закрепить требование о подписании иностранцами так называемого "соглашения о лояльности". Речь идет об "информированном согласии" с тем, что условия, на которых разрешается въезд, предполагают соблюдение конституции и законодательства РФ, а также несовершение действий, причиняющих ущерб России и ее гражданам. В противном случае в праве на въезд может быть отказано, или же его могут отозвать.

Регулирование трудовой миграции будет осуществляться на основе электронного реестра работодателей, приглашающих иностранцев, а также реестра иностранных работников.

Для иностранцев в России предлагают ввести единый документ

Наконец, МВД предлагает ввести для иностранцев единый документ с электронным носителем информации. Его будут оформлять сроком на десять лет, после чего предусматривается его замена.

Проект закона разработан МВД России в рамках реализации концепции государственной миграционной политики РФ в период с 2019 по 2025 годы.

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