 В МВД России хотят отменить документ о временном проживании иностранцев | Новости из Германии о России | DW | 09.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В МВД России хотят отменить документ о временном проживании иностранцев

Министерство внутренних дел России подготовило проект закона, устанавливающий три миграционных режима пребывания в РФ. От иностранцев также хотят потребовать подписывать "соглашение о лояльности".

Граждане стран Центральной Азии в аэропорту Внуково в Москве

Граждане стран Центральной Азии в аэропорту "Внуково" в Москве (фото из архива)

Министерство внутренних дел (МВД) России подготовило законопроект об условиях въезда и пребывания в РФ иностранцев и лиц без гражданства. Документ размещен в пятницу, 9 июля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"От разрешения на временное проживание в Российской Федерации предлагается отказаться", - говорится в пояснительной записке к проекту. Этот документ сейчас дает иностранным гражданам право легально жить и работать в России - до получения вида на жительство или гражданства.

Вместе с тем проект закона устанавливает три миграционных режима пребывания в РФ иностранцев: краткосрочный (не более 90 дней в течение года), долгосрочный (свыше 90 дней в течение года - без разрешения на постоянное жительство) и бессрочное проживание.

Власти хотят создать реестр "недобросовестных приглашающих лиц"

Кроме того, планируется создание реестра "недобросовестных приглашающих лиц". В него будет включаться информация о тех, кто привлекался к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, фиктивную постановку на миграционный учет и подделку документов для въезда иностранцев.

От иностранных мигрантов потребуют подписать "соглашение о лояльности"

В законе также хотят закрепить требование о подписании иностранцами так называемого "соглашения о лояльности". Речь идет об "информированном согласии" с тем, что условия, на которых разрешается въезд, предполагают соблюдение конституции и законодательства РФ, а также несовершение действий, причиняющих ущерб России и ее гражданам. В противном случае в праве на въезд может быть отказано, или же его могут отозвать.

Регулирование трудовой миграции будет осуществляться на основе электронного реестра работодателей, приглашающих иностранцев, а также реестра иностранных работников.

Для иностранцев в России предлагают ввести единый документ

Наконец, МВД предлагает ввести для иностранцев единый документ с электронным носителем информации. Его будут оформлять сроком на десять лет, после чего предусматривается его замена.

Проект закона разработан МВД России в рамках реализации концепции государственной миграционной политики РФ в период с 2019 по 2025 годы.

Смотрите также:

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Пять лет назад Таня уехала в Италию на заработки. Она ухаживает за стариками. Зарабатывает около 850 евро в месяц. Три ее дочери - Ольга, Сабрина и Каролина - остались в Молдавии. Им было тогда 12, 9 и 8 лет. Сначала они жили одни, потом у разных людей, которым Таня посылала деньги. Сейчас старшая - Ольга - заканчивает школу в Кишиневе, двух младших мать забрала к себе в Италию.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Мама звонит из Италии.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Со стола убрать некому...

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Родители Каталины в последние семь лет редко бывают дома. Сначала они работали в Москве, несколько месяцев назад получили рабочую визу в Италию. Бабушка живет в другой деревне, но переехала к Каталине и ее брату Виктору, чтобы присматривать за ними.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Оттилии был год, когда ее родители уехали на Запад на заработки. По 4 тысячи евро они заплатили человеку, который переправил их в Италию. Так как они находились там нелегально, то боялись выехать из страны: а вдруг не пустят обратно? Оттилия не видела их пять лет. Она жила с бабушкой, которую называла "мама". Год назад ее родители получили вид на жительство и забрали Оттилию к себе.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Лилия перебралась с мужем на Запад восемь лет назад. Пришлось очень много работать, чтобы отдать взятые в долг под огромные проценты деньги, которые они заплатили, чтобы их нелегально переправили через границу. Наде и Алине было тогда 9 и 6 лет. Дочери жили у бабушки и дедушки. Трижды в месяц Лилия посылала им посылки. Сейчас родители забрали детей к себе. "Виза" стоила по 1500 евро на ребенка.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Посылки детям в Молдавию.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    В пустующей родительской кровати...

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 02:29

Ксенофобия в России: история одного таджика

Аудио- и видеофайлы по теме

ЕС на пороге нового миграционного кризиса?  

Злоключения нигерийцев в России  

Реклама

Самые читаемые

Холодная война Лукашенко с Литвой и ЕС: Путин разрешил?  

КГБ Беларуси объявил о "зачистке" страны от неких "радикалов"  

Как политические преследования порой меняют жизнь белорусов к лучшему  