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В Мюнхене заканчиваются автомобильные номера

Максим Нелюбин
20 мин. назад

Из-за роста популярности электрических транспортных средств в Мюнхене могут появиться знаки новой серии, которые будут начитаться на "MUC".

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Мюнхенские номерные знаки
Мюнхенские номерные знаки, начинающиеся на "М"Фото: Frank Hoermann/SvenSimon/picture alliance

В октябре этого года в столице Баварии Мюнхене (Landeshauptstadt München) и баварском районе Мюнхен (Landkreis München) планируют начать выдачу номерных знаков новой серии. До сих пор все автомобили и другие дорожные транспортные средства, подлежащие регистрации, получали в этом регионе номера, начинающиеся на "M". Однако из-за роста популярности электрических автомобилей, мотоциклов и скутеров здесь уже скоро могут закончиться комбинации для определенного типа знаков, заканчивающихся на "Е".

Номерной знак для электрического автомобиля
Номерной знак для электрического автомобиля, заканчивающийся на "E"Фото: Lukas Schulze/dpa/picture alliance

Буква "E" в конце знака используется в Германии для обозначения транспортных средств с электрическим приводом и тем самым подтверждает, например, право пользоваться специальными парковками, разными исключениями и так далее.

"MUC" - новый код для Мюнхена 

Как сообщила местная газета Münchner Abendzeitung со ссылкой на окружные власти в среду, 26 июля, осенью этого года в Мюнхене хотят дополнительно начать выдачу номеров, начинающихся на "MUC". Этот код используется, например, в расписаниях рейсов для Мюнхенского аэропорта.

Если официальное решение будет принято, такие знаки в обязательном порядке будут присваиваться электрическим мотоциклам и скутерам, для которых используются особые квадратные номера - двустрочные, на которых во второй строчке достаточно места лишь для пяти символов, один из которых в самом конце должен быть "E", например: "M / СХ 20 E"  или MUC / СХ 20 E".  В первой строчке на таких знаках указывается буквенный код города или общины. Стандартные однострочные номера в Германии могут иметь до восьми букв и цифр.

Согласно планам, владельцы большинства других транспортных средств смогут сами выбирать между "M" и "MUC" - за исключением, например, случаев регистрации электрических легковых или грузовых автомобилей, которые будут получать номера на "М". Также номера на "М" будут в обязательном порядке выдавать для олдтаймеров, так как они также имеют особое окончание - "H", от немецкого слова "historisch" (исторический).

Однако все эти предложения должны сначала быть рассмотрены и утверждены в земельном и федеральном министерствах транспорта.

Согласно официальным данным на начало 2022 года, число транспортных средств с так называемыми E-знаками в Германии превысило миллионный рубеж (1 076 917). Годовой рост при этом составил почти 105 процентов.

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