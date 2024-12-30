В Москве был временно задержан экс-министр обороны Армении

Экс-глава Минобороны Армении Аршак Карапетян объявлен Ереваном в международный розыск. Московская полиция задержала его, но отпустила под подписку о невыезде.

Бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян был задержан полицией в Москве, однако затем освобожден под подписку о невыезде. Информацию о задержании экс-министра, первоначально обнародованную в понедельник, 30 декабря, несколькими СМИ и Telegram-каналами со ссылкой на информированные источники, позднее подтвердил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян. Его слова приводят издание News.am и агентство ТАСС.

Саргсян сообщил, что, по сведениям, полученным Главным управлением криминальной полиции МВД Армении, сотрудники полиции Тверского района Москве обнаружили и задержали Карапетяна, объявленного Арменией в международный розыск по нескольким статьям уголовного кодекса. По словам пресс-секретаря армянского МВД, в отношении Карапетяна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Генерал-майор Аршак Карапетян, который ранее, среди прочего, был главой военной разведки Армении и советником премьер-министра Никола Пашиняна, возглавил Минобороны Армении в начале августа 2021 года, но пробыл на этом посту лишь три с половиной месяца - до 15 ноября 2021-го.

Осенью 2023 года Карапетян обвинил Пашиняна в предательстве, которое, по его мнению, привело к уничтожению армии непризнанного Нагорного Карабаха. Он объявлен в розыск по статьям о незаконном участии в предпринимательской деятельности, злоупотреблении должностными полномочиями и превышении власти или бездействии власти.