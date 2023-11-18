  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
Права человекаРоссия

В Москве 18-летнюю студентку судят за оправдание терроризма

Даниил Сотников
18 ноября 2023 г.

Девушку обвинили в оправдании терроризма из-за двух постов, размещенных в закрытом Telegram-канале после взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года.

https://p.dw.com/p/4Z8Wr
Вход в здание Мосгорсуда
Фото: Sergei Fadeichev/TASS/dpa/picture-alliance

Хорошевский районный суд Москвы отправил под домашний арест студентку Анастасию Улыбышеву, обвиняемую в оправдании терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов столицы в субботу, 18 ноября.

Согласно материалам на сайте суда, следствие просило отправить девушку в СИЗО, но суд отказал и выбрал в качестве меры пресечения домашний арест на два месяца - до 16 января 2024 года. По данным Telegram-канала "Осторожно новости", фигурантка дела - 18-летняя студентка первого курса Московского государственного психолого-педагогического университета. 

Поводом для возбуждения уголовного дела стали два поста, размещенных в закрытом Telegram-канале после взрыва Крымского моста в октябре 2022 года. Как силовики получили к ним доступ и что было в постах, неизвестно. Девушка признала вину, пишет "ОВД-Инфо". По инкриминируемой статье Улыбышевой грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Смотрите также:

Путин возвращает сталинские времена?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как политзаключенных из России поддерживают в Берлине

Как политзаключенных из России поддерживают в Берлине

На акцию поддержки Владимира Кара-Мурзы и других политзаключенных в Германии вышли больше ста человек. Общественное внимание - единственная возможность если не освободить, то хотя бы улучшить условия их содержания, считают собравшиеся.
Общество1 августа 2023 г.04:15 мин.
Адвокат Вадим Кобзев в суде. 13 октября 2023 г.

Росфинмониторинг причислил адвокатов Навального к экстремистам и террористам

Росфинмониторинг причислил адвокатов Навального к экстремистам и террористам

Внесение людей в перечень "экстремистов и террористов" означает, что против них возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Адвокаты Кобзев, Липцер и Сергунин были арестованы в середине октября.
Политика16 ноября 2023 г.
Владимир Путин во время обращения к россиянам, 24 февраля 2022 года

Немецкий публицист: Сравнивать Путина и Гитлера не значит уравнивать

Немецкий публицист: Сравнивать Путина и Гитлера не значит уравнивать

Что не так с немецкими пацифистами, призывающими к перемирию в войне России против Украины? Можно ли сравнивать Путина и Гитлера? Об этом написал публицист Винфрид Шнайдер-Детерс в своей новой книге.
Политика13 ноября 2023 г.
Показать еще