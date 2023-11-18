В Москве 18-летнюю студентку судят за оправдание терроризма

Девушку обвинили в оправдании терроризма из-за двух постов, размещенных в закрытом Telegram-канале после взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Хорошевский районный суд Москвы отправил под домашний арест студентку Анастасию Улыбышеву, обвиняемую в оправдании терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов столицы в субботу, 18 ноября.

Согласно материалам на сайте суда, следствие просило отправить девушку в СИЗО, но суд отказал и выбрал в качестве меры пресечения домашний арест на два месяца - до 16 января 2024 года. По данным Telegram-канала "Осторожно новости", фигурантка дела - 18-летняя студентка первого курса Московского государственного психолого-педагогического университета.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали два поста, размещенных в закрытом Telegram-канале после взрыва Крымского моста в октябре 2022 года. Как силовики получили к ним доступ и что было в постах, неизвестно. Девушка признала вину, пишет "ОВД-Инфо". По инкриминируемой статье Улыбышевой грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

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