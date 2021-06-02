В Москве подтвердили взлом портала "Госуслуги"

В российском министерстве цифрового развития подтвердили случаи взломов аккаунтов на портале "Госуслуг", которые использовали для голосования на праймериз "Единой России". Как сообщила "Коммерсанту" пресс-служба ведомства, расследование показало, что эти действия "совершались в отношении слабо защищенных, простых паролей или паролей, которые совпадали с паролями к другим ресурсам", пишет газета в пятницу, 4 июня.

Пресс-служба Минцифры указало, что для предотвращения взломов "министерство рекомендует использовать сложные уникальные пароли для каждого сервиса и двухфакторную идентификацию на госуслугах, обновлять операционные системы и пользоваться антивирусами".

Между тем эксперт по онлайн-безопасности, основатель компании "Интернет-Розыск" Игорь Бедеров подчеркнул в беседе с "Коммерсантом", что перехватить управление личным аккаунтом на портале "Госуслуг" возможно и при двухфакторной идентификации, так как злоумышленники могут перевыпустить сим-карту владельца аккаунта или иным путем завладеть кодом доступа, который передается пользователю с помощью СМС.

Одной из первых о случаях несанкционированного доступа к аккаунтам на "Госуслугах" от имени Центра обработки персональных данных "Единой России" рассказала 2 июня ведущая "Эха Москвы" Арина Бородина.

По словам журналистки и целого ряда других пользователей, в их профилях на "Госуслугах" злоумышленники изменяли адреса регистрации (например, вместо Подмосковья - на Челябинскую область) и без ведома владельцев аккаунтов совершался неавторизованный переход на сайт праймериз "Единой России", проводившихся с 24 по 30 мая в преддверии выборов в Госдуму.

Для участия в онлайн-голосовании на сайте праймериз было необходимо авторизоваться через личный кабинет на сайте госуслуг. По окончании голосования партия отчиталась о рекордном числе участников - порядка 11 миллионов человек.

Смотрите также: