 В Москве 13 музыкантов не допустили до концерта в День города из-за поддержки Навального | Новости из Германии о России | DW | 11.09.2021

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Россия

В Москве 13 музыкантов не допустили до концерта в День города из-за поддержки Навального

Ряд участников концерта в Москве в честь Дня города отстранены от мероприятия. Все они или оказались в слитых в интернет базах данных сторонников Навального, или выходили на акции протеста.

Акция в поддержку Алексея Навального в Москве, апрель 2021 г.

Акция в поддержку Алексея Навального в Москве, апрель 2021 г.

Из-за поддержки Алексея Навального и участия в акциях протеста в Москве более десяти музыкантов отстранили от участия в концерте в честь Дня города. По словам сотрудника Государственной академической хоровой капеллы Дмитрия Клюева, с концерта сняли 13 человек, оказавшихся в "базах ФБК" или принимавших участие в протестных акциях - 4 сотрудников хоровой капеллы, 3 человек из Государственного оркестра имени Светланова и 6 человек из команды режиссеров, сообщает "ОВД-Инфо" в субботу, 11 сентября.

По информации издания, списки выступающих прошли проверку Федеральной службы охраны в связи с запланированным присутствием на мероприятии столичного мэра Сергея Собянина и президента РФ Владимира Путина. После этого организаторы получили списки людей, допущенных до концерта, - из них без объяснения причин был исключен ряд музыкантов и режиссеров.

Организаторам концерта отстранение участников не объяснили

Неделей ранее к Дмитрию Клюеву приходили силовики, представившиеся сотрудниками угрозыска, опрашивали его по поводу утечки его данных из "баз ФБК" и предлагали написать заявление на Навального. "Другие отстраненные так или иначе тоже засветились в "Умном голосовании", митингах и подобном. Организаторы в шоке, им никто ничего не объяснил", - цитирует "ОВД-Инфо" сотрудника капеллы.

В апреле в открытый доступ попала база с адресами электронной почты людей, зарегистрировавшихся на сайте "Свободу Навальному!". В команде Навального заявили, что к утечке причастен петербургский активист Федор Горожанко, который работал в ФБК в 2016-2019 годах. В июне в Сети начали продавать базу данных подписчиков проекта Навального "Умное голосование" с адресами постоянной регистрации участников проекта в Москве и Московской области. 16 августа в Telegram-каналах и даркнете были выложены расширенные базы данных подписчиков проекта "Умное голосование", которые содержали адреса проживания и места работы людей.

В середине августа полиция в Москве и других городах России начала массово обзванивать и приходить домой к сторонникам Алексея Навального, чьи адреса оказались в слитой в интернет базе данных. По сведениям медиакомпании ВВС, это делается по требованию управления по внутренней политике администрации президента РФ. "ОВД-Инфо" собрало информацию о полутора тысячах посещений или звонков полицейских в 11 регионах России.

9 июня Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и штабы Алексея Навального "экстремистскими организациями".

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