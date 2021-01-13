В Минске продолжают судить журналисток "Белсата"

В суде Фрунзенского района Минска во вторник, 16 февраля, продолжился судебный процесс по делу журналисток телекомпании "Белсат" Дарьи Чульцовой и Катерины Бахваловой. Как напоминает издание tut.by, их обвиняют по статье 342 Уголовного кодекса Беларуси "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". Обеим может грозить лишение свободы на срок до трех лет.

Журналисток задержали 15 ноября 2020 года в одной из квартир журналисток на так называемой площади Перемен, когда они вели прямую трансляцию с акции памяти погибшего активиста Романа Бондаренко. По версии следствия, их стрим привел к остановке движения 13 автобусных маршрутов, а также трех троллейбусных и трех трамвайных. В "Минсктрансе" ущерб оценили в 11 562,14 рубля (в пересчете - около 3675 евро).

Журналисток признали политзаключенными

Дарья Чульцова давать показания отказалась. На первом заседании суда, 9 февраля, были зачитаны ее письменные объяснения из материалов дела. "Никого не призывала, не организовывала, к действиям не склоняла... Никаких лозунгов не выкрикивала, на проезжую часть не выходила. Мое согласие компенсировать ущерб "Минсктрансу" не есть признание моей вины", - заявила журналистка. Катерина Бахвалова считает свое дело "актом мести спецслужб" за ее профессиональную деятельность. Журналистки категорически отвергают обвинения в том, что руководили людьми во время прямой трансляции, ссылаясь на то, что на "площади Перемен" был отключен мобильный интернет, а потому участники акции не могли смотреть эфир "Белсата". Правозащитники признали обеих журналисток политическими заключенными.

Акции протеста в Беларуси продолжаются уже полгода, они начались после оглашения результатов выборов президента, которые прошли 9 августа. ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко, правящего страной свыше 26 лет. Участники массовых протестов обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов.

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