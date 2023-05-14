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Разрушения под Бахмутом (фото из архива)Фото: Libkos/AP Photo
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В Минобороны РФ признали гибель двух полковников в Украине

Екатерина Венкина
44 мин. назад

По данным оборонного ведомства РФ, полковники Вячеслав Макаров и Евгений Бровко погибли на участке фронта в районе Соледара и Бахмута.

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Министерство обороны России признало гибель в Украине двух офицеров старшего командного состава. О смерти полковников Вячеслава Макарова и Евгения Бровко сообщили в воскресенье, 14 мая, в пресс-службе ведомства.

Командир 4-й мотострелковой бригады Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко находились на передовой и "на другом участке отражения атак противника" соответственно, утверждали в оборонном ведомстве РФ.

По его версии, Макаров был тяжело ранен в ходе отражения атаки ВС Украины и погиб во время эвакуации с поля боя. Бровко также погиб в ходе боя, "получив множественные осколочные ранения", заявили в министерстве.

Оба полковника погибли на фронте в направлении Соледара и Бахмута.

При этом в министерстве утверждают, что на этом направлении "все атаки подразделений ВСУ отражены, прорывов обороны российских войск не допущено".

Пригожин заявил о "бегстве подразделений Минобороны с флангов"

Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин 12 мая назвал ситуацию под Бахмутом "бегством подразделений Минобороны с флангов". По словам руководителя ЧВК, "фланги сыпятся, фронт проваливается". Кроме того, дорога из Часова Яра в Бахмут полностью освобождена для движения ВСУ, добавил он.

Министерство обороны России ранее фактически признало отступление сил РФ с позиций к северу от Бахмута, следовало из брифинга представителя ведомства Игоря Конашенкова. Подразделения "Южной" группировки российских войск на малоильиновском направлении заняли рубеж "с учетом выгодных условий Берховского водохранилища", заявил Конашенков 12 мая, объяснив это "целью повышения устойчивости обороны".

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