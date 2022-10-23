В межэтнических столкновениях в Судане погибли сотни человек

Межэтнические столкновения в провинции Голубой Нил могут сорвать переговоры между захватившими власть военными и продемократическими силами Судана.

По меньшей мере 229 человек погибли в ходе боевых столкновений между этническими группами в провинции Голубой Нил на юго-востоке Судана, сообщает со ссылкой на местные власти агентство dpa в воскресенье, 23 октября.

Столкновения между племенами, начавшиеся в середине октября из-за земельных споров, стали самыми кровопролитными за последние годы, заявил глава регионального министерства здравоохранения Фатех аль-Рахман Абдулла. По его словам, погибших может быть гораздо больше, поскольку медицинским службам пока не удается попасть в эпицентр столкновений.

Чрезвычайное положение в провинции Голубой Нил

Около 10 тысяч жителей провинции были вынуждены покинуть свои дома, всего за год в результате межэтнических конфликтов более 200 тысяч человек стали вынужденными переселенцами. Власти провинции ввели в регионе чрезвычайное положение на 30 дней, из столицы страны Хартума к местам боев были отправлены войска.

Боевые столкновения между этническими группировками в провинции Голубой Нил начались в середине июля, в результате чего по состоянию на начало октября погибли не менее 149 человек, напоминает агентство AFP. Столкновения, как отмечает агентство, происходят в критическое для Судана время - в преддверии первой годовщины военного переворота в стране, сорвавшего переход восточноафриканского государства к демократии после почти трех десятилетий правления Омара аль-Башира.

Столкновения могут сорвать переговоры о выборах

В 2019 году аль-Башир был свергнут в результате народного восстания. После этого армия и гражданская оппозиция договорились о формировании переходного правительства, которое должно подготовить страну к выборам.

25 октября 2021 года военные под руководством генерала аль-Бурхана захватили власть в Судане и ввели в стране чрезвычайное положение. Лидер путчистов объявил о роспуске переходного правительства, пообещав, что военные будут продолжать процесс перехода страны к демократическим выборам до избрания гражданского правительства. Выборы он назначил на июль 2023 года.

В последние недели военные и продемократическое движение вели переговоры, в ходе которых генералы согласились разрешить выборы премьер-министра, пишет агентство AP, отмечая, что столкновения в Голубом Ниле, вероятно, замедлят эти переговоры.

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