В Мали доставлены четыре военных вертолета и оружие из России

Несмотря на протесты Франции, Германии и других европейских стран, власти Мали усиливают военное сотрудничество с РФ. В столицу страны Бамако доставлены четыре военных вертолета, оружие и боеприпасы из России, сообщил вечером в четверг, 30 сентября, министр обороны временного правительства Мали Садио Камара.

Он заявил о "надежности и серьезности" Москвы и указал, что оружие и боеприпасы предоставлены Мали безвозмездно российскими властями. Вертолеты, по его словам, закуплены из средств малийского бюджета. "Мали приобрела эти вертолеты у Российской Федерации - дружественной страны, с которой Мали c давних пор поддерживает особенно плодотворное партнерство", - указал Камара в эфире местных СМИ. Он также сообщил, что договор о покупке вертолетов был подписан с РФ еще в декабре.

Конфликт Мали с Францией и другими странами

Поставки вооружений из России происходят на фоне нарастающего конфликта Мали с его бывшей метрополией Францией и несколькими другими странами, обеспокоенными расширением военного сотрудничество хунты в Бамако с Россией. В середине сентября агентство Reuters со ссылкой на собеседников в дипломатических кругах сообщило, что хунта в Мали близка к заключению договора об отправке российских военных наемников ЧВК Вагнера для обучения малийских вооруженных сил и обеспечения защиты руководства страны. Сумма контракта, по данным агентства, составит порядка 10,8 миллиона долларов ежемесячно.

Лишь реагируя на эти сообщения, дипломатические и военные власти Франции и Германии пригрозили вывести свои войска из африканской страны в случае появления там российских наемников. Аналогичную позицию поддержали и главы Минобороны 13 европейских стран государств - членов Европейской интервенционной инициативы (EI2), направленной на продвижение общеевропейской стратегии в сфере обороны и проведение совместных военных операций.

ЕС грозит прервать отношения с Мали в случае приглашения ЧВК Вагнера

В Евросоюзе также пригрозили прервать отношения с властями Мали в случае приглашения в страну ЧВК Вагнера. "ЕС не сотрудничает с теми, кто не действует в условиях полной прозрачности и полного соблюдения международных стандартов, международного гуманитарного права и прав человека", - заявили в представительстве ЕС в Мали.

В конце сентября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что власти Мали обратились к российской ЧВК для содействия в борьбе с террористами после сокращения военного контингента Франции. По словам Лаврова, у французских военных "ничего не получилось, и террористы там по-прежнему правят бал". "Поскольку малийские власти оценили свои собственные способности как недостаточные без внешней поддержки и поскольку внешняя поддержка сокращается со стороны тех, кто обещал помогать искоренять терроризм, они обратились к частной российской военной компании", - утверждает глава МИД РФ.

В июне Франция начала реструктуризацию военного присутствия в Сахеле. По плану Парижа, воинский контингент в регионе до 2023 года будет сокращен с 5 тысяч до 2,5 - 3 тысяч солдат.

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