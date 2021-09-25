В Европе сочтут переброс ЧВК Вагнера в Мали "неприемлемым"

Возможная отправка в Мали российских наемников из ЧВК Вагнерабыла бы "неприемлемой" для Европы. Эту позицию, сформулированную в пятницу, 25 сентября, главой Минобороны Швеции Петером Хультквистом во время встречи представителей государств-членов Европейской интервенционной инициативы (EI2) в Стокгольме, поддержали министры обороны 12 других европейских стран, входящих в EI2.

Если ЧВК Вагнера появится в Мали, мы не станем с этим мириться, заявил Хультквист. Ряд стран готов обратиться к правительству Мали, чтобы разъяснить ему позицию европейских государств, добавил глава шведского оборонного ведомства. Ранее власти в Бамако заявляли, что намерены самостоятельно решать, с какими партнерами ему стоит сотрудничать.

Возможная отправка ЧВК Вагнера в Мали

Агентство Reuters 13 сентября со ссылкой на собеседников в дипломатических кругах сообщило, что хунта в Мали близка к заключению договора об отправке российских военных наемников для обучения малийских вооруженных сил и обеспечения защиты руководства страны. Сумма контракта, по данным агентства, составит порядка 10,8 миллиона долларов ежемесячно.

Реагируя на эти сообщения, дипломатические и военные власти Франции и Германии пригрозили вывести свои войска из западноафриканской страны в случае появления там российских наемников. Со своей стороны, Кремль отрицает присутствие наемников из РФ в Мали и не комментирует возможную сделку.

Европейская интервенционная инициатива (EI2) направлена на продвижение общеевропейской стратегии в сфере обороны и проведение совместных военных операций. Членами EI2 сегодня являются 13 стран: Германия, Франция, Италия, Испания, Великобритания, Бельгия, Португалия, Дания, Нидерланды, Эстония, Финляндия, Норвегия и Швеция.

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