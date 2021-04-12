В Махачкале пропали сотрудники штаба Алексея Навального

В Махачкале пропал активист Эдуард Атаев - координатор открывшегося накануне в городе штаба оппозиционного политика Алексея Навального. "Эдуард не выходит на связь, в последний раз в сети был вчера около 15.00. Дома его тоже нет. Выясняем, что с ним случилось", - сообщается в микроблоге штаба в Twitter в понедельник, 12 апреля.

Позднее координатор движения "Наблюдатели Дагестана" Руслан Ахалчи сообщил, что пропал также помощник координатора штаба Навального в Махачкале Мурад Манапов. "Вышел из дома и сразу перестал выходить на связь", - написал Ахалчи в Twitter.

Сотрудник федерального штаба Руслан Аблякимов сообщил, что в дежурных отделениях полиции "заявляют, что ни Манапова, ни Атаева у них нет". "Журналист Малик Бутайрин дозвонился до пресс-секретаря МВД Дагестана, она обещала дать ответ. Мы по-прежнему не знаем, где находятся Эдуард Атаев и Мурад Манапов", - написал далее Аблякимов.

До назначения координатором штаба Навального Атаев был координатором движения "Голос" в Дагестане. В конце февраля Аблякимов, который ранее координировал деятельность сторонников Навального в Махачкале, рассказал изданию "МБХ-медиа", что за ним следили неизвестные, которые в итоге напали на него и избили.

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