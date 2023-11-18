В Мадриде 170 тысяч протестуют против амнистии сепаратистов

На пост премьер-министра Испании был утвержден Педро Санчес, пообещавший каталонским партиям амнистию сепаратистов. Это стало поводом для массовых протестов.

В Мадриде 170 тысяч человек вышли на акцию протеста, приуроченную к вступлению главы Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса в должность председателя правительства Испании. Об этом сообщает газета El País в субботу, 18 ноября.

К акции протеста призвали лидеры различных политических сил. В ней приняли участие лидер победившей на выборах либеральной Народной партии (НП) Альберто Нуньес Фейхоо, глава правопопулистской партии Vox Сантьяго Абаскаль, мэр Мадрида, представитель Народной партии Хосе Луис Мартинес Алмейда, перечисляет El País.

Организаторы назвали акцию крупнейшей по численности из всех, проходивших в последние недели.

Акция против обещанной Санчесом амнистии сепаратистам

Педро Санчес на этой неделе был утвержден в должности премьер-министра при поддержке каталонских сепаратистских партий, чьи голоса сыграли ключевую роль. В обмен на поддержку двух каталонских партий он пообещал принять закон об амнистии для сторонников независимости Каталонии. Из-за этого обещания оппозиционные партии обвиняют Санчеса в нарушении законодательства и использовании амнистии для сохранения власти. За последние недели в Испании неоднократно проводились акции протеста против планов помиловать сепаратистов.

На сегодняшней демонстрации Фейхоо назвал договоренность Санчеса с каталонскими партиями "мошенничеством и унижением" для Испании. Абаскаль подтвердил, что он попросил Фейхоо проанализировать возможности, с помощью которых Сенат может отменить закон об амнистии.

Формирование правительства в Испании

На парламентских выборах в июле этого года социалисты получили меньше мест, чем консервативная Народная партия под руководством лидера оппозиции Альберто Нуньеса Фейхоо. Однако последняя не получила в парламенте большинства, необходимого для формирования правительства, и нижняя палата испанского парламента дважды отклонила кандидатуру Фейхоо на пост премьера. После этого сформировать коалицию было поручено Санчесу.

Каталонские сепаратистские партии "Вместе" и "Левые республиканцы Каталонии" (ЛРК) требуют освободить от ответственности около 1400 своих сторонников. В страну, вероятно, сможет вернуться также лидер партии "Вместе", бывший глава региональной администрации Карлес Пучдемон, который уже несколько лет скрывается от судебного преследования в Бельгии.

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