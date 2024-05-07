В Лондоне заявили о кибератаке на Минобороны Великобритании

Минобороны Великобритании стало жертвой хакерской атаки. Имеются признаки того, что "враждебный субъект проник в систему оплаты труда вооруженных сил", заявил во вторник, 7 мая, премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак в Лондоне журналистам. При этом он не подтвердил сообщения СМИ о подозрениях, что за кибератакой стоит Китай.

В свою очередь министр обороны Грант Шэппс, выступая с заявлением в парламенте, сообщил, что нельзя исключить совершение кибератаки с участием какого-либо государства. При этом он не уточнил, о какой стране могла идти речь. По словам Шэппса, есть свидетельства потенциальных ошибок компании SSCL - оператора системы расчета заработной платы. Они могли облегчить задачу преступникам, которые получили доступ к банковским данным военнослужащих и ветеранов, добавил глава Минобороны.

Могли пострадать личные данные до 272 тысяч военнослужащих

Шэппс также сообщил депутатам, что в результате утечки могли пострадать данные до 272 тысяч военнослужащих. Начато расследование и принимаются меры, чтобы минимизировать риск подобных инцидентов в будущем. Кроме того, министр указал, что из соображений безопасности пока не будут разглашаться дальнейшие детали.

Между тем, Sky News сообщил, что целью атаки был поставщик услуг, в результате под угрозой оказались банковские данные всех действующих военнослужащих и некоторых ветеранов. При этом, по информации телеканала, правительство Великобритании подозревает в совершении атаки Китай.

Издание Politico сообщило, что речь идет о данных примерно 270 тысяч человек, при этом в нескольких тысячах случаев могли быть украдены имена и банковские реквизиты, а также домашние адреса.