  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПреступностьВеликобритания

В Лондоне заявили о кибератаке на Минобороны Великобритании

Ольга Лебедева
7 мая 2024 г.

В результате кибератаки могли пострадать банковские данные 272 тысяч британских военнослужащих. Объектом атаки был оператор системы заработной платы, заявил министр обороны Шэппс.

https://p.dw.com/p/4fbXD
Министерство обороны Великобритании
Министерство обороны ВеликобританииФото: Simon Belcher/imagebroker/IMAGO

Минобороны Великобритании стало жертвой хакерской атаки. Имеются признаки того, что "враждебный субъект проник в систему оплаты труда вооруженных сил", заявил во вторник, 7 мая, премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак в Лондоне журналистам. При этом он не подтвердил сообщения СМИ о подозрениях, что за кибератакой стоит Китай.

В свою очередь министр обороны Грант Шэппс, выступая с заявлением в парламенте, сообщил, что нельзя исключить совершение кибератаки с участием какого-либо государства. При этом он не уточнил, о какой стране могла идти речь. По словам Шэппса, есть свидетельства потенциальных ошибок компании SSCL - оператора системы расчета заработной платы. Они могли облегчить задачу преступникам, которые получили доступ к банковским данным военнослужащих и ветеранов, добавил глава Минобороны.

Могли пострадать личные данные до 272 тысяч военнослужащих

Шэппс также сообщил депутатам, что в результате утечки могли пострадать данные до 272 тысяч военнослужащих. Начато расследование и принимаются меры, чтобы минимизировать риск подобных инцидентов в будущем. Кроме того, министр указал, что из соображений безопасности пока не будут разглашаться дальнейшие детали.

Между тем, Sky News сообщил, что целью атаки был поставщик услуг, в результате под угрозой оказались банковские данные всех действующих военнослужащих и некоторых ветеранов. При этом, по информации телеканала, правительство Великобритании подозревает в совершении атаки Китай.

Издание Politico сообщило, что речь идет о данных примерно 270 тысяч человек, при этом в нескольких тысячах случаев могли быть украдены имена и банковские реквизиты, а также домашние адреса.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

ноутбук в бундестаге

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

Сообщения о взломах, утечках личных данных и хакерских атаках появляются регулярно. Многих хакеров подозревают в связях со спецслужбами РФ. Но не только. Фотогалерея DW - о самых резонансных случаях.
Политика24 марта 2017 г.14 фото
external

Большое интервью DW с представительницей "Киберпартизан"

Большое интервью DW с представительницей "Киберпартизан"

Юлиана Шеметовец – единственная представительница "Киберпартизан", которая известна общественности. Недавно силовики разгромили ее квартиру в Минске, а после КГБ внес Шеметовец в список "террористов". Интервью с ней журналистка DW записала до этого.
Общество27 июня 2022 г.29:45 мин.
"F*** you, генпрокурор Республики Болгария Иван Гешев" - скриншот поста в Telegram хакерской группы Killnet, 16 октября 2022 года

Кибератака на Болгарию: диверсия как прикрытие для шпионажа?

Кибератака на Болгарию: диверсия как прикрытие для шпионажа?

Российская хакерская группа Killnet атаковала сайты президента и госучреждений Болгарии, входящей в ЕС и НАТО. Речь идет о получении данных об альянсе?
Цифровые технологии20 октября 2022 г.
Показать еще