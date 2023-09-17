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В Ливии число жертв наводнения превысило 11 тысяч

Сергей Ромашенко
17 сентября 2023 г.

В результате урагана и вызванных им наводнений особенно сильно пострадал город Дерна на востоке Ливии. Счет погибших и пострадавших идет на десятки тысяч.

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Вывоз тел погибших в городе Дерна
Вывоз тел погибших в городе Дерна (фото из архива: 13 сентября 2023 года)Фото: Yousef Mur/AP/picture alliance

В Ливии число жертв катастрофического наводнения в средиземноморском городе Дерна на востоке страны превысило 11 300 человек, еще более десяти тысяч по-прежнему числятся пропавшими без вести, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) со ссылкой на данные ливийского Красного Полумесяца в субботу, 16 сентября.

ООН опасается дальнейшего роста числа жертв, поскольку интенсивные спасательные работы продолжаются.

Ураган "Дэниел" в минувшее воскресенье вызвал катастрофические разрушения на востоке Ливии. Особенно сильно страдал город Дерна с населением 100 тысяч человек, где прорвало две речные дамбы. За пределами Дерны работники ООН обнаружили еще 170 тел погибших.

Людей уносило в море

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что в зоне природной катастрофы обнаружены и идентифицированы 3958 тел погибших, еще около девяти тысяч числятся пропавшими без вести. Органы здравоохранения в регионе вечером 16 сентября сообщали о 3252 погибших.

В результате наводнений многие люди были унесены в Средиземное море. Одна из ливийских спасательных бригад сообщила, что примерно в 20 км к востоку от Дерны в море обнаружено, по всей видимости, около 600 трупов.

В сообщении УКВГ отмечается, что гуманитарная ситуация в Дерне остается "особенно тяжелой". В городе серьезные проблемы с питьевой водой, не менее 55 детей умерли от отравления грязной водой. Еще одна угроза исходит от противопехотных мин в окрестностях Дерны, которые были вымыты из почвы и разбросаны по окрестностям потоками воды.

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