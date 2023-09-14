Число жертв в Дерне может составить до 20 тысяч человек

Число жертв наводнения в городе Дерна на востоке Ливии возросло до 3840 человек. Тысячи горожан по-прежнему числятся пропавшими без вести.

В Ливии продолжает расти число жертв разрушительного наводнения на востоке страны, вызванного сильными дождями. В наиболее пострадавшем от стихии портовом городе Дерна, расположенном в 900 км к востоку от Триполи, обнаружены тела 3840 погибших, сообщил вечером в среду, 13 сентября, представитель министерства внутренних дел страны. По его словам, тысячи горожан по-прежнему числятся пропавшими без вести.

В свою очередь мэр Дерны считает, что общее число жертв в городских кварталах, разрушенных стихией, может составить 18-20 тысяч человек. Спутниковые снимки Дерны после наводнения показывают, что прибрежные кварталы оказались почти полностью затоплены. Согласно оценкам Международной организации по миграции, треть жителей 100-тысячной Дерны остались без крова. Схожим образом выглядит ситуация и в соседних населенных пунктах.

Положение в районах, пострадавших от наводнения, остается крайне сложным. Из семи дорог, ведущих в Дерну, доступны только две, разрушены четыре важных моста, из-за чего сотрудникам гуманитарных организаций трудно добраться до населения. Обстановку усугубляют отключения электроэнергии и сбои в работе телекоммуникационной сети.

На северо-восток Ливии 10 сентября обрушился мощный циклон "Даниэль", вызвавший сильнейшие ливни за последние 40 лет. В результате потоками воды затопило целые регионы, отрезав их от внешнего мира.

Помощь пострадавшим

Тем временем по данным Европейского Союза, в Ливию доставлены первые партии гуманитарной помощи, в частности, из Германии. Представитель министерства иностранных дел ФРГ заявил в Берлине, что в настоящее время необходимы палатки, питьевая вода, медикаменты и генераторы. По его словам, Германия находится в тесном контакте со своими международными партнерами.

ЕС также предоставил Ливии чрезвычайную помощь в размере 500 тысяч евро. ООН пообещала выделить Ливии 10 млн долларов (9,3 млн евро) в качестве финансовой поддержки. Великобритания объявила о "первоначальном пакете помощи" на сумму, эквивалентную 1,16 млн евро.

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