В Кремле поручили СМИ меньше цитировать провоенных депутатов

Администрация президента дала указание государственным СМИ меньше цитировать некоторых депутатов Госдумы, высказавшихся на военные темы, в том числе выступавших с критикой военного командования. Об этом со ссылкой на источники, близкие к Госдуме и госСМИ, сообщает издание "Верстка " в среду, 9 ноября.

В список депутатов, выступления которых "не стоит слишком светить в публикациях", попали глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, депутаты-генералы Андрей Гурулев, Виктор Заварзин, Андрей Красов и глава комитета по делам женщин Нина Останина.

Цитировать их можно "только с информационных агентств и в минимальным объемах, если это требует новостная повестка", рассказал собеседник "Верстки" в одном из получивших рекомендации СМИ. По его словам, эти указания пришли из управления по общественным проектам Кремля, которое возглавляет Сергей Новиков.

По данным "Верстки", требования получили СМИ, принадлежащие к группе "Россия сегодня", "Российская газета", ВГТРК и "другие крупные СМИ", формально не принадлежащие государству.

"Токсичные депутаты"

Пятеро перечисленных "Версткой" депутатов "попали в список токсичных" в первую очередь из-за комментариев о ходе войны, мобилизации и обеспечении фронта. "После начала мобилизации, да и вообще с февраля не была выработана информационная стратегия властей. Все комментировали, кто во что горазд, Кремль не успевал раздавать указания", - объяснил собеседник издания.

По его словам, "ряд парламентариев" успели сделать крайне неприятные для администрации президента заявления, а также "прокомментировать то, чего они не знают и что их не касается". В Кремле сочли, что подобная "информационная нечистоплотность" сильно повредила федеральным властям, поскольку люди начали "очень остро реагировать" на многие заявления в СМИ, "не разбирая, кто сказал, зачем сказал". Источник "Верстки" не исключил, что в будущем список "токсичных" парламентариев может быть расширен.

За что депутатов внесли в "стоп-листы"

В качестве примера собеседник "Верстки" привел выступление главы оборонного комитета Госдумы Андрея Картаполова, который ранее занимал пост замминистра обороны. В своем комментарии РБК он анонсировал "кадровые решения" из-за жалоб мобилизованных.

У Картаполова нет полномочий выступать с подобными анонсами, а его слова - это "догадки и какие-то собственные ощущения", объясняет источник "Верстки". Обещать кадровые решения - прерогатива Кремля и правительства, "но никак не депутата, за что он и попал в стоп-список", подчеркнул источник.

Депутат Андрей Гурулев "после сдачи Лимана стал открыто ругать Минобороны" и "в последнее время действительно отвязался", начав слишком резко выступать против военного руководства, указал собеседник "Верстки".

Глава думского комитета по делам женщин Нина Останина вызвала недовольство Кремля после того, как "зачем-то" начала комментировать мобилизацию. "Никто ее не просил, ей не стоило туда лезть, она же в комитете по семье, это не ее тема", - рассказал близкий к нижней палате собеседник "Верстки".

Депутат Заварзин попал в "стоп-лист" после того, как раскритиковал идею главы Чечни Рамзана Кадырова послать своих сыновей в зону боевых действий. Кадыров посчитал, что депутат "полез не в свое дело", говорит источник "Верстки".

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