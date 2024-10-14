Песков отверг утверждения главы BND об опасности РФ для НАТО

Песков отверг утверждения главы Федеральной разведывательной службы Германии. По словам Бруно Каля, Россия самое позднее в конце текущего десятилетия будет "в состоянии совершить нападение на НАТО".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг утверждения главы Федеральной разведывательной службы (BND) Германии Бруно Каля (Bruno Kahl) о том, что Россия самое позднее в конце текущего десятилетия будет "в состоянии совершить нападение на НАТО". Песков в понедельник, 14 октября, в Москве назвал заявления Каля нелогичными. Слова представителя Владимира Путина привело агентство "Интерфакс".

"Никогда Россия со своей военной инфраструктурой не двигалась в сторону НАТО. Всегда был процесс наоборот", - отметил он, добавив про "волны расширения" альянса и приближение его военной инфраструктуры к границам РФ.

"Поэтому говорить здесь о том, что именно российские вооруженные силы для кого-то представляют опасность, абсолютно неправильно, нелогично, а главное, противоречит всему ходу истории, которая привела к той конфронтации, которую мы сейчас все вместе переживаем", - заявил Песков.

"Кремль расценивает ФРГ как противника"

Каль, выступая перед комитетом германского бундестага по контролю за деятельностью спецслужб, выразил уверенность, что "Кремль расценивает Федеративную Республику Германия как противника".

"Мы находимся в прямом конфликте с Россией", - предположил он, указав на то, что Германия занимает второе место в мире после США по объему помощи Украине, защищающейся от российской агрессии. С точки зрения главы германской спецслужбы, для Путина речь идет не только об Украине, но "в действительности и о создании нового миропорядка".

Глава BND призвал германские власти расширить полномочия спецслужб. "Российские спецслужбы все чаще используют все имеющиеся ресурсы и действуют без всякой щепетильности, - заявил он. - Дальнейшее ухудшение ситуации никак нельзя назвать маловероятным. Поэтому политики должны предоставить германским спецслужбам средства и полномочия для противодействия этим опасностям".

Перед началом войны в Украине Столтенберг призывал продолжить переговоры в рамках Совета НАТО - Россия

Североатлантический альянс в феврале 2022 года, в преддверии полномасштабного вторжения Москвы в Украину, настоятельно призывал РФ продолжить переговоры в рамках Совета НАТО - Россия. Занимавший пост генсека НАТО Йенс Столтенберг 10 февраля говорил на совместной пресс-конференции с тогдашним премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, что направил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову письмо с повторным приглашением продолжить диалог, чтобы найти дипломатический путь из сложившейся ситуации.

В Брюсселе 12 января 2022 года прошло первое с 2019 года заседание Совета НАТО - Россия. Во время четырехчасовой встречи сторонам не удалось добиться прогресса. США и их союзники по Североатлантическому альянсу заявили, что двери НАТО и впредь останутся открытыми для новых членов и что Россия не может иметь права вето в этом вопросе.