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Песков отверг утверждения главы BND об опасности РФ для НАТО

Екатерина Венкина
14 октября 2024 г.

Песков отверг утверждения главы Федеральной разведывательной службы Германии. По словам Бруно Каля, Россия самое позднее в конце текущего десятилетия будет "в состоянии совершить нападение на НАТО".

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (фото из архива)Фото: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг утверждения главы Федеральной разведывательной службы (BND) Германии Бруно Каля (Bruno Kahl) о том, что Россия самое позднее в конце текущего десятилетия будет "в состоянии совершить нападение на НАТО". Песков в понедельник, 14 октября, в Москве назвал заявления Каля нелогичными. Слова представителя Владимира Путина привело агентство "Интерфакс".

"Никогда Россия со своей военной инфраструктурой не двигалась в сторону НАТО. Всегда был процесс наоборот", - отметил он, добавив про "волны расширения" альянса и приближение его военной инфраструктуры к границам РФ.

"Поэтому говорить здесь о том, что именно российские вооруженные силы для кого-то представляют опасность, абсолютно неправильно, нелогично, а главное, противоречит всему ходу истории, которая привела к той конфронтации, которую мы сейчас все вместе переживаем", - заявил Песков.

"Кремль расценивает ФРГ как противника"

Каль, выступая перед комитетом германского бундестага по контролю за деятельностью спецслужб, выразил уверенность, что "Кремль расценивает Федеративную Республику Германия как противника".

"Мы находимся в прямом конфликте с Россией", - предположил он, указав на то, что Германия занимает второе место в мире после США по объему помощи Украине, защищающейся от российской агрессии. С точки зрения главы германской спецслужбы, для Путина речь идет не только об Украине, но "в действительности и о создании нового миропорядка".

Глава BND призвал германские власти расширить полномочия спецслужб. "Российские спецслужбы все чаще используют все имеющиеся ресурсы и действуют без всякой щепетильности, - заявил он. - Дальнейшее ухудшение ситуации никак нельзя назвать маловероятным. Поэтому политики должны предоставить германским спецслужбам средства и полномочия для противодействия этим опасностям".

Перед началом войны в Украине Столтенберг призывал продолжить переговоры в рамках Совета НАТО - Россия

Североатлантический альянс в феврале 2022 года, в преддверии полномасштабного вторжения Москвы в Украину, настоятельно призывал РФ продолжить переговоры в рамках Совета НАТО - Россия. Занимавший пост генсека НАТО Йенс Столтенберг 10 февраля говорил на совместной пресс-конференции с тогдашним премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, что направил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову письмо с повторным приглашением продолжить диалог, чтобы найти дипломатический путь из сложившейся ситуации.

В Брюсселе 12 января 2022 года прошло первое с 2019 года заседание Совета НАТО - Россия. Во время четырехчасовой встречи сторонам не удалось добиться прогресса. США и их союзники по Североатлантическому альянсу заявили, что двери НАТО и впредь останутся открытыми для новых членов и что Россия не может иметь права вето в этом вопросе.

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