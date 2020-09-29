В Кремле отказались комментировать изменение приговора Юрию Дмитриеву

Пресс-секретарь президента РФ пообещал ознакомиться с изменением приговора Юрию Дмитриеву, адвокат намерен подать жалобу на решение Верховного суда Карелии.
В Кремле отказались давать оценку решению Верховного суда Карелии по делу историка и главы регионального отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева. "Вы знаете наши традиционные отношения с судебным решением, мы их не комментируем, никак не можем это делать", - заявил в среду, 30 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я, честно сказать, не думаю, что президент как-то в курсе" решения по делу Дмитриева, отметил он далее и пообещал "более внимательно ознакомиться с этой темой".
Между тем адвокат осужденного историка Виктор Ануфриев указал в интервью "Медузе", что планирует подать апелляцию на решение Верховного суда Карелии.
В свою очередь председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев заявил о необходимости передачи дела Дмитриева в Верховный суд России. "Очень странная история, судебная система выглядит очень некрасиво, один суд оправдывает, другой дает 3,5 года по делу о педофилии, теперь республиканский суд дает срок, который положен по такому обвинению. Это одна судебная система, разберитесь. Необходимо доводить до Верховного суда", - заявил он на встрече с журналистами в Москве.
Накануне Верховный суд Карелии увеличил приговор Юрию Дмитриеву с 3,5 года колонии до 13 лет колонии строгого режима. Наказание было ужесточено по статье о насильственных действиях сексуального характера. По остальным статьям, по которым суд первой инстанции оправдал историка, дело отправили на пересмотр в Петрозаводский городской суд.
Председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов заявил о намерении подать жалобу в Европейский суд по правам человека. Он назвал неправовым решение Верховного суда, поскольку Дмитриев отказался от назначенного ему адвоката. "Это месть тем, кто его защищал, плевок в сторону всей общественности, которая защищала Дмитриева. Месть той системы, которая себя считает наследницей советской системы", - указал Орлов. По его словам, "обвинения сфабрикованные, процесс абсолютно политически мотивированный, они показывают, кто здесь хозяин".
Петрозаводский городской суд 22 июля приговорил Юрия Дмитриева к 3,5 года заключения. Историк был оправдан по статьям об изготовлении порнографии, хранении оружия и развратных действиях, но признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери. Так как Дмитриев находился в следственном изоляторе более трех лет, он должен выйти на свободу в ноябре текущего года.
Глава карельского отделения "Мемориала" известен как составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии и материалов по истории строительства Беломорканала. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.
Впервые Дмитриев был задержан в 2016 году по подозрению в изготовлении порнографических фотографий приемной дочери и содержался под стражей с декабря 2016 по январь 2018 года. По версии следствия, Дмитриев с 2008 по 2015 годы фотографировал свою несовершеннолетнюю дочь в обнаженном виде и, используя эти снимки, изготовлял порнографические материалы. Сам историк утверждал, что делал снимки дочери раз в месяц, чтобы наблюдать за ее физическим развитием, а после того, как девочка подросла, перестал ее фотографировать.
Петрозаводский городской суд в апреле 2018 года полностью оправдал Дмитриева по этим статьям, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. Одновременно суд объявил Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 года ограничения свободы. В июне 2018 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор Дмитриеву, вынесенный судом первой инстанцией, и отправил дело на новое рассмотрение.
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