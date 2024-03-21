В России закрывают две тюрьмы: заключенные ушли воевать

По данным омбудсмена Марка Денисова, закрыты будут ИК-7 в Арейском и ИК-16 в Громадске. Закрытие тюрем "из экономии" Денисов считает нецелесообразным.

В Красноярском крае закрывают две тюрьмы "в целях оптимизации, экономии". Это следует из отчета уполномоченного по правам человека в регионе Марка Денисова, представленного на сессии краевого заксобрания в четверг, 21 марта.

"Отмечаю одну тревожную тенденцию: разовое крупное сокращение числа осужденных в условиях СВО (войны России против Украины. - Ред.) подтолкнуло кое-кого отрапортовать наверх о необходимости закрытия пенитенциарных учреждений в целях оптимизации, экономии. Ряд учреждений будут закрыты в этом году и в нашем крае. Из самых известных это учреждения в Арейском и в Громадске", - цитирует Денисова газета "Коммерсант".

Согласно справочнику тюрем Российской Федерации , в поселке Громадск Уярского района находится мужская исправительная колония общего режима ИК-16, а в селе Арейское Емельяновского района - мужская исправительная колония строгого режима ИК-7. По мнению Марка Денисова, закрытие тюрем является нецелесообразным, ведь "все вернется на круги своя, поскольку социальная структура общества не изменилась".

В январе 2024 года Фонд поддержки пострадавших от преступлений (ФПП) обнародовал доклад, в котором указывалось, что некоторые помилованные особо опасные преступники, возвращаясь из Украины, вновь совершают тяжкие насильственные преступления, что ведет к росту напряженности в обществе. Само помилование осужденных секретными указами президента РФ Владимира Путина после участия в войне против Украины нарушает права как потерпевших, так и других граждан, указывали авторы доклада.

Помилование заключенных, воевавших в Украине

В ноябре 2023 года онлайн-издание "Агентство" обнародовало расследование, согласно которому к тому моменту Путин помиловал по меньшей мере 17 человек, совершивших громкие убийства и согласившихся отправиться воевать против Украины.

Между тем издание "Верстка" подсчитало, что за 2023 год на бывших заключенных, помилованных за участие в боях в Украине в составе частной военной компании "Вагнер", было заведено почти 200 уголовных дел. Большинство дел были возбуждены по статьям о краже, грабеже и разбое.

19 марта Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроекты, которые освобождают от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт с министерством обороны России для участия в войне против Украины. Документы вводят поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в закон о воинской обязанности. Послабление коснется тех, кто совершил преступление небольшой или средней тяжести и находится под следствием или судом, а также тех, кому уже вынесен приговор.

В случае заключения контракта с министерством обороны уголовные дела подозреваемых будут приостановлены, а приговоренным к реальному сроку заменят наказание на условное, следует из новых норм.

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