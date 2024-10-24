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В Киеве за коррупцию задержали работников ТЦК

Даниил Сотников
24 октября 2024 г.

При обысках у задержанных обнаружили более миллиона долларов наличными и 11 элитных автомобилей.

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Запись на военную службу в Украине
Запись на военную службу в УкраинеФото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины задержали трех должностных лиц Голосеевского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦРК и СП) Киева, а также трех гражданских лиц, которые организовали схему незаконного уклонения от мобилизации. Об этом ГБР сообщило в четверг, 24 октября.

Как утверждают силовики, работники РТЦК и председатель военно-врачебной комиссии "создали преступную группу", помогавшую мужчинам избежать прохождения военной службы. За подготовку пакета военно-учетных документов по снятию и исключению с воинского учета задержанные просили от 2 до 15 тыс. долларов.

"Один из задержанных уже имел подозрение за аналогичные действия, был отстранен от должности, но продолжил влиять на процессы", - добавили в ГБР. Во время обысков у задержанных обнаружили более 1,2 млн долларов и 45 тыс. евро наличными, а также 11 автомобилей стоимостью около 100 тыс. долларов каждый.

Фигурантов дела подозревают в организации, исполнительстве и пособничестве просьбе (в снятии и исключении с воинского учета. - Ред.) и получении ими неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц, соединенных с вымогательством.

Параллельно в этом же военкомате были обнаружены еще два работника, которые вносили в реестр призывников фальшивые данные, что позволяло уклоняться от военной службы и уехать за границу. Им также доложено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 5 ст. 361 УК Украины). Статьи предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет.

 

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