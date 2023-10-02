В Киеве впервые проходит встреча глав МИД стран Евросоюза

Встреча министров иностранных дел государств Евросоюза в Киеве - первая такого рода за пределами ЕС. Глава дипломатии Евросоюза Боррель назвал ее "исторической".

В Киеве в понедельник, 2 октября, собрались на неформальную встречу министры иностранных дел всех 27 стран - членов ЕС. Это первая подобная встреча на высшем уровне, проходящая за пределами Евросоюза. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал ее "исторической", добавив, что Украина является будущим членом ЕС.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) также находится в украинской столице, подтвердил один из представителей МИД ФРГ утром 2 октября в ответ на запрос журналистов.

Как пишет агентство Reuters, на неформальном саммите в Киеве планируется подчеркнуть непоколебимую поддержку Украины со стороны ЕС. О начале этой встречи не было объявлено до самого момента ее проведения по соображениям безопасности.

Боррель о поддержке Украины со стороны ЕС

Как сообщил Боррель 2 октября, на саммите в украинской столице, кроме прочего, планируется обсудить мирный план Киева, чтобы увеличить его поддержку на международной арене, и подготовить следующий саммит по мирному урегулированию в Украине.

Отвечая на вопрос о том, необходимо ли европейцам усилить поддержку Украины на фоне ситуации с Конгрессом США, не включившим 30 сентября соответствующий пункт расходов в законопроект о временном бюджете, направленный на избежание приостановки работы федерального правительства (шатдауна), Боррель подчеркнул, что для европейцев война в Украине "является экзистенциальной угрозой".

"Поэтому мы должны продолжать поддерживать вас и обсуждать это с нашими американскими союзниками и друзьями, чтобы и они тоже продолжали поддерживать вас. Я уверен, что это решение будет пересмотрено, и все вместе мы будем на вашей стороне", - указал глава европейской дипломатии, обращаясь к украинским партнерам.

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